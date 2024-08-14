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中職／被爆料「質疑前主管與球員交往」啦啦隊梔梔揭真相反擊

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊梔梔。 截圖自梔梔IG
啦啦隊梔梔。 截圖自梔梔IG

啦啦隊梔梔2022年離開味全龍隊後，仍活躍螢光幕前，擔任體育節目主持人。今年她重拾啦啦隊身分，2月加入樂天桃猿啦啦隊。不過她近日受謠言攻擊，她也決定發文為自己發聲。

有網友在匿名粉絲專頁聲稱，梔梔和前味全龍啦啦隊舞蹈總監Amis互看不順眼，「大家都知道Amis有意弄你，但你在公開場合給主管難堪，質疑主管為何跟球員交往，我覺得除非是真的公私分明的人，不然正常來講都會想把你弄走。」

該網友還質疑，梔梔裝受害者，一直把往事拿出來提。對此梔梔發文回擊，「到底為什麼一直會有這個謠言？我沒有質疑過誰跟球員交往，真的不用一直匿名亂講話。還有說我開會嗆交往，從來沒開過會，你們的故事哪來的？」

貼文一出，網友紛紛留言安慰梔梔，希望她不要把酸民留言放在心上，梔梔也回應，「不會放心上，只是覺得被說這麼多年，該出來澄清一下。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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