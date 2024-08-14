甲子園／全隊都大谷！小松大谷高校擊敗強權大阪桐蔭

來自石川縣的小松大谷高校在今年的夏季甲子園成為熱門話題，不僅是因為胸前球衣繡著「Ohtani」令人聯想到大谷翔平，他們更靠著先發投手西川大智完封領軍，以3：0擊敗傳統名校大阪桐蔭高校，校史第一次挺進16強。

小松大谷高校因校名關係，球衣上的英文與與大谷翔平（Shohei Ohtani）姓氏相同，外界開玩笑說：「整條打線都是大谷翔平。」

而小松大谷實力也不俗，今天迎戰5屆甲子園優勝大阪桐蔭高校，先發投手西川大智以92球完投9局，被敲5支安打沒有失分，自己則是4打數2安打、1分打點，展現投打二刀流能力。

大阪桐蔭先發投手森陽樹前6局無失分，還飆出8次三振，不過第7局遭到狙擊，被敲出2支安打後，因為滾地球造成守備失誤而掉分，接著又出現暴投，隨後被田西彌敲出安打，丟掉第2分；西川大智則是在8局上自己敲回1分打點。

西川大智以不到100球投出9局完投完封，他在賽後表示：「還沒有實際的感覺，但我應該是做到了吧。」以大阪桐蔭作為對手還拿下勝利，「最棒的舞台、最棒的對手，我是又緊張又興奮的去投這場比賽。」

小松大谷高校的球衣與大谷翔平連結成為話題，而在甲子園應援席上，也吹奏起大谷翔平在火腿隊時期的應援曲，有日本球迷說：「好懷念喔。」

https://twitter.com/shu_ki_chi_/status/1823544423244030161