快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

甲子園／全隊都大谷！小松大谷高校擊敗強權大阪桐蔭

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
來自石川縣的小松大谷高校，從球衣道到爆冷贏球都在今年的夏季甲子園成為熱門話題。 截圖自埼玉高校野球FANCLUB X
來自石川縣的小松大谷高校，從球衣道到爆冷贏球都在今年的夏季甲子園成為熱門話題。 截圖自埼玉高校野球FANCLUB X

來自石川縣的小松大谷高校在今年的夏季甲子園成為熱門話題，不僅是因為胸前球衣繡著「Ohtani」令人聯想到大谷翔平，他們更靠著先發投手西川大智完封領軍，以3：0擊敗傳統名校大阪桐蔭高校，校史第一次挺進16強。

小松大谷高校因校名關係，球衣上的英文與與大谷翔平（Shohei Ohtani）姓氏相同，外界開玩笑說：「整條打線都是大谷翔平。」

而小松大谷實力也不俗，今天迎戰5屆甲子園優勝大阪桐蔭高校，先發投手西川大智以92球完投9局，被敲5支安打沒有失分，自己則是4打數2安打、1分打點，展現投打二刀流能力。

大阪桐蔭先發投手森陽樹前6局無失分，還飆出8次三振，不過第7局遭到狙擊，被敲出2支安打後，因為滾地球造成守備失誤而掉分，接著又出現暴投，隨後被田西彌敲出安打，丟掉第2分；西川大智則是在8局上自己敲回1分打點。

西川大智以不到100球投出9局完投完封，他在賽後表示：「還沒有實際的感覺，但我應該是做到了吧。」以大阪桐蔭作為對手還拿下勝利，「最棒的舞台、最棒的對手，我是又緊張又興奮的去投這場比賽。」

小松大谷高校的球衣與大谷翔平連結成為話題，而在甲子園應援席上，也吹奏起大谷翔平在火腿隊時期的應援曲，有日本球迷說：「好懷念喔。」

https://twitter.com/shu_ki_chi_/status/1823544423244030161

大谷翔平 甲子園

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連6安都長打 道奇主帥：有掌握就會飛出去

棒球重返洛杉磯奧運 大谷翔平、哈波等球星希望參賽

MLB／道奇先發全敲安炸4轟取5連勝 大谷翔平連2天開轟

MLB／貝茲歸隊不一樣 大谷翔平連兩場開轟

相關新聞

中職／改制！場內裁判進「小房間」判定 球僮不用拿耳機了

8月11日在新莊棒球場的一支爭議滿貫砲，引爆對重播輔助判決的討論，聯盟經過內部會議後，決定自15日起，技術室人員除了原本...

韓職／李珠珢不跳三振舞改跳「炸裂陳子豪」？網：台灣愛妳

韓職起亞虎19歲啦啦隊「超新星」李珠珢因招牌「三振舞」爆紅，在台灣也掀起一陣風潮。李珠珢昨天在IG發布影片，疑似跳起世界名曲「炸裂陳子豪」，吸引許多台灣球迷留言朝聖。 李珠珢7月27和28日隨隊

甲子園／全隊都大谷！小松大谷高校擊敗強權大阪桐蔭

來自石川縣的小松大谷高校在今年的夏季甲子園成為熱門話題，不僅是因為胸前球衣繡著「Ohtani」令人聯想到大谷翔平，他們更...

甲子園／夏季賽爆冷！小松大谷「瘋狗級完封」大阪桐蔭高校

第106屆日本夏季甲子園2回戰，小松大谷高校靠著先發投手西川大智「瘋狗級完封」領軍下，以3：0爆冷打敗傳統強權大阪桐蔭高校，校史首次闖進16強。 小松大谷高校因校名關係，球衣繡上「Ohtani」

少棒／台灣小將再戰威廉波特 賽前大滿貫遊行氣勢高

美國威廉波特少棒賽將於明天開賽，代表亞太區的桃園市龜山國小小將今天全員參與賽前盛大遊行。台灣隊已連續3年打進世界少棒錦標...

中職／台東開打饒慶鈴疑主客場分不清 臉書遭象迷灌爆

中華職棒中信兄弟昨天在台東舉辦2場主場賽事，邀請縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，未料饒致詞時竟脫口說「大家來看富邦悍將，國防部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。