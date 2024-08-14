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中職／改制！場內裁判進「小房間」判定 球僮不用拿耳機了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將總教練陳金鋒（左）因向裁判抗議味全龍打者吉力吉撈.鞏冠的滿貫砲問題，遭驅逐出場。記者陳正興／攝影
富邦悍將總教練陳金鋒（左）因向裁判抗議味全龍打者吉力吉撈.鞏冠的滿貫砲問題，遭驅逐出場。記者陳正興／攝影

8月11日在新莊棒球場的一支爭議滿貫砲，引爆對重播輔助判決的討論，聯盟經過內部會議後，決定自15日起，技術室人員除了原本的3名人員配置外，場內資深裁判員將加入判定，後續直接傳達場內人員，節省球僮拿耳機到場中的時間。

富邦悍將、味全龍隊11日在新莊棒球場交手，3局上吉力吉撈．鞏冠滿壘時把球掃到中外野全壘打牆上，球在黃線上兩度彈跳後回到場內，但經由技術室（俗稱小房間）檢視重播畫面後，改判為全壘打，聯盟賽後承認此為誤判，並對當天技術室人員進行懲處。

中職聯盟今天發表新聞稿指出，針對重播輔助判決執行細則進行內部會議討論，未來比賽中若提出電視輔助判決，場內資深裁判員將進入技術室與技術委員、預備裁判等4人依照重播輔助畫面進行判定，執行細則將於8月15日開始實施。

聯盟解釋，讓場內資深裁判員進入技術室討論，除了增加判決準確度，也能在特殊判決案例上，準確傳達給總教練與現場觀眾判決原意。

過去重播輔助判決是透過耳機與對講機聯繫場內裁判，聯盟評估現今所有球場技術室都在本壘後方，可直接讓該場次資深裁判小組長進入技術室，與技術室共同依照重播輔助畫面進行判定。

以耳機、對講機傳達，除了訊號干擾風險，也常無法傳達技術室完整原意給總教練，經調整細則後決議由資深裁判員直接加入討論，也能節省場邊人員拿耳機至場內與校正耳機的時間，讓資深裁判直接參與技術室內的討論，也比較好說明判決原意。

由資深裁判員加入輔助判決討論，裁判員更容易對外說明判決內容，讓場內所有人員更清楚最終判決與依據。若遇到較複雜的判決，需跟總教練與現場觀眾說明時，由進入技術室參與審視與討論之資深裁判員以麥克風進行判決說明，資訊會更清楚。

富邦悍將 棒球

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