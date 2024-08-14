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甲子園／夏季賽爆冷！小松大谷「瘋狗級完封」大阪桐蔭高校

聯合新聞網／ 綜合報導
小松大谷高校球員。 截圖自X
小松大谷高校球員。 截圖自X

第106屆日本夏季甲子園2回戰，小松大谷高校靠著先發投手西川大智「瘋狗級完封」領軍下，以3：0爆冷打敗傳統強權大阪桐蔭高校，校史首次闖進16強。

小松大谷高校因校名關係，球衣繡上「Ohtani」，與大聯盟球星大谷翔平（Shohei Ohtani）名字相同，曾被戲稱「整隊都是大谷」。

本場前6局上演投手戰，擁有151公里火球的大阪桐蔭投手森陽樹6局無失分，還狂飆8次三振；球速不到140公里的西川大智則靠隊友守備壓制打者。

第7局小松大谷開啟攻勢，投手西川大智敲安率先上壘，接著山本晴輝擊出滾地球，但大阪桐蔭雙殺失敗，隨後山崎悠太打出安打攻佔得點圈，下一棒石浦慈人擊出一壘滾地球，靠著對手失誤先馳得點。

田西称在暴投後，又敲出適時安打，取得2：0領先。第8局西川大智三壘有人時，再敲出適時安打，將戰局改寫為3：0。

大阪桐蔭整場無法突破西川大智投球，西川大智用92球完投9局，只被打5支安打，投出1K和1保送，締造瘋狗級完封（用球數不到100），打擊則是4打數2安打1分打點。

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