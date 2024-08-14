聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／台東開打饒慶鈴疑主客場分不清 臉書遭象迷灌爆
中華職棒中信兄弟昨天在台東舉辦2場主場賽事，邀請縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，未料饒致詞時竟脫口說「大家來看富邦悍將，國防部長張育成」。此話一出，引來中信象迷不滿，灌爆留言饒慶鈴臉書，直呼「主客場分不清」。
饒慶鈴致詞表示，自2022睽違14年台東棒球場重新整修啟用，中職就在台東安排舉辦賽事，光今年就有8場次，感謝中職的幫忙，大家都來看富邦悍將，特別是國防部長張育成，有沒有人來支持的。
昨晚中職台東場賽事是中信兄弟2天主場，未料，縣長致詞卻惹議，不少象迷紛紛跑來饒的臉書留言，「穿兄弟球衣蹭張育成？」「太不尊重主場主人了」、「開球致詞也要做功課嘛」、「不會講話就少講話」、「主客場分不清，我們是支持兄弟的好嗎」、「傻眼呢！還以為張育成到兄弟象了」。
據了解，昨天賽事現場吸引逾5千球迷入場，不少是遠道而來的外縣市球迷。饒慶鈴突喊「大家來看富邦悍將、國防部長張育成是不是」，讓大多象迷傻眼不已，還喊出「不是」，氣氛頓時尷尬，幸主持人及時緩頰說「兩隊都有台東的選手啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言