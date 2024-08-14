中職／台東開打饒慶鈴疑主客場分不清 臉書遭象迷灌爆

中華職棒中信兄弟昨天在台東舉辦2場主場賽事，邀請縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，未料饒致詞時竟脫口說「大家來看富邦悍將，國防部長張育成」。此話一出，引來中信象迷不滿，灌爆留言饒慶鈴臉書，直呼「主客場分不清」。

饒慶鈴致詞表示，自2022睽違14年台東棒球場重新整修啟用，中職就在台東安排舉辦賽事，光今年就有8場次，感謝中職的幫忙，大家都來看富邦悍將，特別是國防部長張育成，有沒有人來支持的。

昨晚中職台東場賽事是中信兄弟2天主場，未料，縣長致詞卻惹議，不少象迷紛紛跑來饒的臉書留言，「穿兄弟球衣蹭張育成？」「太不尊重主場主人了」、「開球致詞也要做功課嘛」、「不會講話就少講話」、「主客場分不清，我們是支持兄弟的好嗎」、「傻眼呢！還以為張育成到兄弟象了」。

據了解，昨天賽事現場吸引逾5千球迷入場，不少是遠道而來的外縣市球迷。饒慶鈴突喊「大家來看富邦悍將、國防部長張育成是不是」，讓大多象迷傻眼不已，還喊出「不是」，氣氛頓時尷尬，幸主持人及時緩頰說「兩隊都有台東的選手啦」。

中華職棒中信兄弟昨天在台東舉辦2場主場賽事，邀請縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，未料饒致詞時竟脫口說「大家來看富邦悍將，國防部長張育成」。此話一出，引來中信象迷不滿，灌爆留言饒慶鈴臉書。圖／翻攝自饒慶鈴臉書

中華職棒中信兄弟昨天在台東舉辦2場主場賽事，邀請縣長饒慶鈴擔任開球嘉賓，未料饒致詞時竟脫口說「大家來看富邦悍將，國防部長張育成」。此話一出，引來中信象迷不滿，灌爆留言饒慶鈴臉書。圖／翻攝自饒慶鈴臉書