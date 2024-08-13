中職／杰戈5.2局賞兄弟7K 周佳樂生涯首轟降落台東
富邦悍將隊在台東棒球場打出火力串聯，周佳樂也以兩分砲開張生涯首轟，終場以7：1擊敗中信兄弟隊，洋投杰戈以5.2局失1分奪得第3勝，獲選單場MVP。
兄弟由盧孟揚先發，本季第3場、生涯第4場先發再度挑戰生涯首勝，但隊友守備也未能為這位20歲年輕投手帶來太多幫助，悍將第2局從范國宸、戴培峰安打開啟攻勢，孔念恩打向三壘方向的滾地球先帶有1分打點，再因三壘手許基宏的傳球失誤推進壘包，葉子霆的安打再攻下1分。
盧孟揚第3局讓前4棒都上壘，蔣智賢、范國宸都敲得點圈安打各挹注1分打點，儘管盧孟揚接下來一度讓悍將打者10上10下，但第6局兩出局後先被葉子霆敲出內野安打，再被周佳樂掃出兩分砲、生涯首轟，盧孟揚最終留下5.2局被敲8安打、失6分（責失4分）。
杰戈同樣投5.2局被敲8安打，送出來台單場新高的7次三振，僅失1分出現在第4局，首位打者許基宏敲出安打，陳俊秀靠游擊手張育成失誤上壘，江坤宇補上安打送回1分，第6局面對岳政華擊出的強襲球嘗試徒手接球不成，被跑出一支內野安打，也因此退場，靠歐書誠守住危機。
悍將第7局再有分數進帳，張育成保送、蔣智賢失誤上壘，申皓瑋的適時安打攻下球隊第7分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言