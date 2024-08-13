中職／杰戈5.2局賞兄弟7K 周佳樂生涯首轟降落台東

富邦悍將隊在台東棒球場打出火力串聯，周佳樂也以兩分砲開張生涯首轟，終場以7：1擊敗中信兄弟隊，洋投杰戈以5.2局失1分奪得第3勝，獲選單場MVP。

兄弟由盧孟揚先發，本季第3場、生涯第4場先發再度挑戰生涯首勝，但隊友守備也未能為這位20歲年輕投手帶來太多幫助，悍將第2局從范國宸、戴培峰安打開啟攻勢，孔念恩打向三壘方向的滾地球先帶有1分打點，再因三壘手許基宏的傳球失誤推進壘包，葉子霆的安打再攻下1分。

盧孟揚第3局讓前4棒都上壘，蔣智賢、范國宸都敲得點圈安打各挹注1分打點，儘管盧孟揚接下來一度讓悍將打者10上10下，但第6局兩出局後先被葉子霆敲出內野安打，再被周佳樂掃出兩分砲、生涯首轟，盧孟揚最終留下5.2局被敲8安打、失6分（責失4分）。

杰戈同樣投5.2局被敲8安打，送出來台單場新高的7次三振，僅失1分出現在第4局，首位打者許基宏敲出安打，陳俊秀靠游擊手張育成失誤上壘，江坤宇補上安打送回1分，第6局面對岳政華擊出的強襲球嘗試徒手接球不成，被跑出一支內野安打，也因此退場，靠歐書誠守住危機。