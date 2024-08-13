快訊

「直接叫律師告他」柯文哲直言不必對質端木正 黃珊珊明赴北檢提告

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

PPI增幅低預期！美早盤股債齊揚 輝達衝高2%為美銀反彈首選股

中職／陳克羿「1局爆」投出後勁 桃猿本季已13場先發破110球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊先發投手陳克羿。本報資料照片
樂天桃猿隊先發投手陳克羿。本報資料照片

台鋼雄鷹隊把握住樂天桃猿隊先發投手陳克羿第2局的不穩，大舉攻下4分，而猿隊打線遭到壓制，直到9局上才靠林承飛陽春砲破蛋，雄鷹終場就以4：1贏球；猿隊吞下4連敗，戰績10勝13敗，也讓11勝13敗的雄鷹將爐主位置讓出。

陳克羿首局就以安打、保送開局，但安全下庄，第2局就沒有那麼幸運，吳明鴻先以三壘打為雄鷹開張分數，杜家明一壘打、陳文杰二壘打續添分數，陳克羿單局被敲4安打、2次四死球保送，一度讓連5棒上壘，一口氣丟掉4分。

陳克羿第5、6局也都有面對得點圈有人危機，但成功守住，最終以116球完成6局投球，被敲8安打、失4分。

加上此役在內，這已是猿隊本季第13場先發投手球數破110球的比賽，場數遠勝各隊，其中霸威斯就占了6場；排名第二多的台鋼雄鷹隊為3場，中信兄弟隊為2場，其餘3隊都是1場。

雄鷹由洋投後勁先發，在他6局投球任內，猿隊打線只擠出1安打，伍祐城、賴鴻誠也都完成中繼1局無失分、未被敲安，猿隊分數一直掛蛋，直到黃群負責的第9局，才靠林承飛的陽春砲避免遭到完封。

本季各隊先發投手用球數110球以上場次：

樂天桃猿 13

台鋼雄鷹 3

中信兄弟 2

味全龍 1

統一獅 1

富邦悍將 1

台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／嘉市立棒球場遭雷擊！ 記分板搶修中 不影響中職賽事

中職／雄鷹2轟閃瞎兄弟 郭阜林轉隊後首轟棒打鄭凱文

中職／分散時段不讓1塊餅除以3 雄鷹領隊談自訂開賽時間3考量

中職／雄鷹6次「北伐」終贏球 吳念庭得點圈敲安說金句

相關新聞

中職／張育成3棒燙、4棒涼 首度打第2棒力抗兄弟

富邦悍將隊前一場因一支實際上不存在的滿貫砲讓戰局瞬間崩盤，最終全場挨4轟不敵味全龍隊，單周僅拿下1勝3敗，本周賽程從台東...

中職／杰戈5.2局賞兄弟7K 周佳樂生涯首轟降落台東

富邦悍將隊在台東棒球場打出火力串聯，周佳樂也以兩分砲開張生涯首轟，終場以7：1擊敗中信兄弟隊，洋投杰戈以5.2局失1分奪...

棒球重返洛杉磯奧運 蔡其昌：目標拿下好成績

巴黎奧運落幕後，下一屆奧運將在美國洛杉磯舉辦，而棒、壘球項目也確定回歸，中職會長蔡其昌表示，將逐步朝著拿下好成績的目標邁...

中職／陳克羿「1局爆」投出後勁 桃猿本季已13場先發破110球

台鋼雄鷹隊把握住樂天桃猿隊先發投手陳克羿第2局的不穩，大舉攻下4分，而猿隊打線遭到壓制，直到9局上才靠林承飛陽春砲破蛋，...

日職／孫易磊二軍先發2局無失分 還讓陽岱鋼吞K

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍掛帥先發，用28球繳出2局無失分成績，還三振同樣來自台灣的球員陽岱鋼，...

棒球／彰化2大型棒球賽開打 88支隊伍128場賽事廝殺

為推廣彰化縣棒球運動，「2024年第二屆半線盃社區少年棒球錦標賽」與「2024年第十六屆卦山盃全國少棒青少棒錦標賽」近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。