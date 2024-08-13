中職／陳克羿「1局爆」投出後勁 桃猿本季已13場先發破110球
台鋼雄鷹隊把握住樂天桃猿隊先發投手陳克羿第2局的不穩，大舉攻下4分，而猿隊打線遭到壓制，直到9局上才靠林承飛陽春砲破蛋，雄鷹終場就以4：1贏球；猿隊吞下4連敗，戰績10勝13敗，也讓11勝13敗的雄鷹將爐主位置讓出。
陳克羿首局就以安打、保送開局，但安全下庄，第2局就沒有那麼幸運，吳明鴻先以三壘打為雄鷹開張分數，杜家明一壘打、陳文杰二壘打續添分數，陳克羿單局被敲4安打、2次四死球保送，一度讓連5棒上壘，一口氣丟掉4分。
陳克羿第5、6局也都有面對得點圈有人危機，但成功守住，最終以116球完成6局投球，被敲8安打、失4分。
加上此役在內，這已是猿隊本季第13場先發投手球數破110球的比賽，場數遠勝各隊，其中霸威斯就占了6場；排名第二多的台鋼雄鷹隊為3場，中信兄弟隊為2場，其餘3隊都是1場。
雄鷹由洋投後勁先發，在他6局投球任內，猿隊打線只擠出1安打，伍祐城、賴鴻誠也都完成中繼1局無失分、未被敲安，猿隊分數一直掛蛋，直到黃群負責的第9局，才靠林承飛的陽春砲避免遭到完封。
本季各隊先發投手用球數110球以上場次：
樂天桃猿 13
台鋼雄鷹 3
中信兄弟 2
味全龍 1
統一獅 1
富邦悍將 1
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