棒球／夏季甲子園 曾任排球隊教頭率霞浦奪隊史首勝

日本茨城縣霞浦高校（簡稱霞浦）今天在曾任排球隊教頭的監督帶領下，成功於夏季甲子園延長賽中以5比4擊敗勁敵，奪得隊史甲子園首勝。對手雖然單場兩轟，可惜終場仍慘遭淘汰。

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），今天在啟用屆滿100週年的日本甲子園球場展開第7天的4場賽事。

其中一場賽事由霞浦出戰傳統勁旅和歌山縣智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山），兩隊進入採用突破僵局制的延長賽鏖戰到11局，終場霞浦以5比4力克智辯和歌山。

日媒Sponichi Annex報導，包括春季及夏季甲子園在內，霞浦本屆是第4度出賽，成功拿到隊史甲子園首勝。這支隊伍中最特別的是65歲監督高橋祐二，因為他在擔任棒球隊監督前，曾擔任19年的男子排球隊教練，經歷相當罕見。

高橋本人出身霞浦棒球隊，曾任19年的同校男子排球教練，並率男排隊打進全日本排球高等學校錦標賽。

高橋今年率霞浦棒球隊打進夏季甲子園，成為同時擁有率領排球隊及棒球隊都打進全國大賽經歷的教頭，並更進一步在今天率霞浦奪得甲子園隊史首勝。

高橋回顧11局下賽況時說，即使知道只要再一個出局數就將獲勝，但真的贏球時還是嚇了一跳，也有一種特別的感受。

今天先攻的霞浦在2局上先馳得點，接著又在5局上攻得2分，取得3比0領先優勢。

不過，智辯和歌山8局下展開反攻，先是3棒打者高桑京士郎敲出一支兩分砲，接著上場的4棒打者花田悠月再添一支陽春砲，靠著連續兩轟追平比數。

兩隊到正規9局打完仍以3比3僵持不下，進入開始採用突破僵局制的10局。雙方10局皆未得分，霞浦在11局上靠著8棒片見優太朗及9棒真仲唯步的兩支安打攻下2分，取得5比3領先。

雖然智辯和歌山在11局下靠著6棒打者上田潤一郎敲出的滾地球跑回1分，但之後未能再添分數，終場就以4比5飲恨吞敗。

霞浦打者今天全場共敲出12安，比智辯和歌山打者的6安多出一倍。

今天稍早舉行的首場賽事由青森縣青森山田高校（簡稱青森山田）出賽長野縣長野日本大學高校（簡稱長野日大），青森山田終場以9比1大勝長野日大。

第2場賽事由隊史首度出賽的栃木縣石橋高校，以5比0完封同為隊史首度出賽的宮城縣聖和學園高校。

今天最後一場賽事由滋賀縣滋賀學園高校（簡稱滋賀學園）出戰日本旅美球星大谷翔平母校岩手縣花卷東高校（範稱花卷東），花卷東全場僅敲出零星6安未能攻得任何1分，終場以0比5敗給滋賀學園，未能晉級下輪賽事。