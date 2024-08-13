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中職／張育成3棒燙、4棒涼 首度打第2棒力抗兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊張育成。本報資料照片
富邦悍將隊張育成。本報資料照片

富邦悍將隊前一場因一支實際上不存在的滿貫砲讓戰局瞬間崩盤，最終全場挨4轟不敵味全龍隊，單周僅拿下1勝3敗，本周賽程從台東展開，今天面對中信兄弟隊，打線出現亮點，回到台東老家作戰的張育成首度擔任第二棒。

悍將此役由張育成擔任第二棒、游擊手，第三到五棒依序為一壘手蔣智賢、指定打擊范國宸、中外野手申皓瑋，左、右外野則是分別擺上周佳樂、孔念恩

張育成來到悍將後先前只打過兩個棒次，至今4轟、11分打點都在擔任第3棒時貢獻，一共33打數、打擊率0.333，打第4棒則是22打數只有1支安打、吞下8次三振，打擊率是慘澹的0.045。

悍將由洋投杰戈先發，前一場出賽在7日對統一獅隊繳出7局無失分好投奪勝，今天將挑戰第3勝；兄弟則是推出年輕好手盧孟揚先發。

孔念恩 富邦悍將 張育成

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