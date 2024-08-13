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日職／孫易磊二軍先發2局無失分 還讓陽岱鋼吞K
日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊投手孫易磊今天二軍掛帥先發，用28球繳出2局無失分成績，還三振同樣來自台灣的球員陽岱鋼，幫球隊以22比5勝Oisix新潟Albirex隊。
與火腿簽下育成合約的孫易磊掛帥先發迎戰Oisix新潟Albirex隊，主投2局僅被敲1支安打，另投出3次三振，防禦率降到4.30。
孫易磊首局正面交鋒陽岱鋼，祭出變速球搭配指叉球的「變化球套餐」，讓陽岱鋼只能看著球苦吞三振；孫易磊曾說，陽岱鋼對他分享很多寶貴經驗，鼓勵他職業生涯很長、不受傷最重要。
Oisix新潟Albirex隊先發投手笠原祥太郎6月遭中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊註銷，回日職體系表現依舊不理想，僅投2局就遭火腿二軍打線擊潰，被擊出9支安打，包含3支全壘打，一口氣狂失13分，火腿二軍以22比5取勝。
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