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中職／嘉義市棒球場遇雷擊大螢幕搶修中 獅龍戰可能沒得看

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊接獲嘉義市政府通知，嘉義棒球場大螢幕應雷擊導致線路受損，明日獅龍之戰可能趕不及修復。 中央社
統一獅隊接獲嘉義市政府通知，嘉義棒球場大螢幕應雷擊導致線路受損，明日獅龍之戰可能趕不及修復。 中央社

統一獅隊14、15日要在嘉義市棒球場迎戰味全龍隊，今天接獲嘉義市政府通知，因雷擊導致電力線路受損，搶修後照明設備已經修復，但明天賽事可能大螢幕仍無法正常使用，提前向恐為球迷觀戰帶來不便表達歉意。

獅隊球團表示，今日接獲嘉義市政府通知，日前嘉義市棒球場因遭雷擊影響導致電力線路受損，照明設備及球場大螢幕均無法正常使用，嘉義市政府積極聯繫廠商進行修復與測試，目前確認照明設備已修復完畢，可於夜間比賽進行使用，但大螢幕因雷擊導致部分零件損壞，目前正在備料積極搶修中。

獅隊表示，明天賽事開打可能大螢幕無法正常使用，目前嘉義市政府還在積極與廠商協調搶修進度，期待本周獅隊主場賽事能夠正常使用，造成市民觀賽不便，敬請見諒。

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味全龍 棒球 統一獅

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