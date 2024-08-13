聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／統一獅超人力霸王主題日 聯名便當袋、餐具組進場送
統一獅隊坐擁100%勝率、9戰全勝的超人力霸王共同聯名主題日，今年將在8月24、25日台南棒球場登場，獅隊今天公布進場禮，分別是「超人力霸王聯名便當袋」及「超人力霸王聯名餐具組」。
球團公布，當日下午2點起，凡持當日賽事票券均可排隊兌換，每場限量4000份，每人至多持四張門票兌換四組，本系列贈品購買年度季票者請至台南棒球場大門口季票服務處兌換，購買鑽石席、家庭席及球探席均保留贈品兌換，規畫專屬兌換窗口提供球迷兌換。
主題日兩天場外也規畫五項遊戲關卡，完成五項超人力霸王遊戲闖關體驗者，可至服務處兌換本次統一獅「超人力霸王聯名迷你關東旗」，每日遊戲贈品數量有限，送完為止。闖關遊戲攤位包括「雅克關卡：邁向未來的圓弧」、「雅克關卡：傳說就在森林之中」、「雅克關卡：解放想像力」、「傑洛關卡：電漿火光塔」、「傑洛關卡：絕技雙擊」，各項遊戲攤位將於當日下午2點起持當日賽事票券，現場排隊即可排隊參加體驗，邀請球迷體驗最好玩的超人力霸王聯名主題日。
8月24、25日「超人力霸王聯名主題日」預售票，已於全台統一超商ibon售票熱賣中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言