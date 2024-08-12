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中職／龍隊安打誤判滿貫砲 蔡其昌盼加速裁判、技術室革新

中央社／ 新北12日電
中職會長蔡其昌。報系資料照
中職會長蔡其昌。報系資料照

中職昨晚出現味全龍重砲吉力吉撈鞏冠的安打改判為滿貫砲爭議，引發外界熱議，會長蔡其昌也認為是誤判，並希望加入裁判、技術室兩者的革新速度。

龍隊昨天作客富邦悍將，3局上重砲吉力吉撈．鞏冠在滿壘時敲出中外野深遠飛球，原本判定為安打，不過裁判進行重播輔助判決後，改判滿貫全壘打，立刻引起悍將總教練陳金鋒不滿，當下中職技術委員說明，經重播輔助判決審視之後，發現球的路徑成折射狀，反彈打到後面的水泥座椅，因此改判為全壘打。

然而，中職聯盟在今天凌晨態度大轉彎，透過聲明表示，在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有誤，並確認相關懲處。中職秘書長楊清瓏也提到，對於技術室發生的錯誤判決感到非常抱歉，已立即啟動相關檢討機制。

昨天啟程韓國將與韓職會長許龜淵交流，中職會長蔡其昌今天在個人社群媒體表示，看到被很多球迷標記，就知道場上又有爭議判決，因此在結束行程後，特別要求幕僚和賽務部門檢討並說明。

「目前每個球團都有自己不同的轉播單位，而重播輔助判決的立意，就是有多少畫面說多少話，就算球打到牆頂後的軌跡有變化，如果沒有下一個清楚畫面來證明球打到何物，那就應該維持原判。」蔡其昌說出聽完中職同仁說明後的第一想法。

認定該爭議確實為誤判，蔡其昌透露，除了賽務部門相關懲處外，也希望在有限的任期內，加速裁判、技術室兩者的革新速度，首先是建立裁判制度的「10年大計畫」，再來是技術室專職化，同時公布技術室名單，「雖然增加專職員額也是增加預算的問題，但這樣可以讓技術室更公開透明、賞罰清楚。」

蔡其昌補充，將溝通各球團增加預算，讓轉播單位有更多攝影鏡頭，以提供更多不同的視角，畫面判讀更精準，「相信這對於聯盟、球團、球迷絕對都是多贏的方向，但畢竟涉及龐大的經費預算，我將會持續跟各球團溝通推動，一起為中華職棒的未來建立更好的制度。」

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中職 吉力吉撈 鞏冠

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