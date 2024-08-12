影／合體高國輝 侯友宜鼓勵市民報名參賽雙北世壯運
為幫2025雙北世壯運宣傳，新北市政府體育局與富邦悍將一同舉行「Strong逐夢無限2025雙北世界壯年運動會主題日」，今天下午由富邦悍將教練高國輝合體新北市長侯友宜為主題日宣傳，侯友宜表示，巴黎奧運上看到一位61歲阿嬤6度拚戰奧運，自己也將報名桌球項目，並鼓勵只要年滿30歲，想參賽的民眾請踴躍報名。
高國輝也透露，除了在2025世壯運參賽棒球項目也將參加高爾夫球項目，並且會與近期剛引退的前職棒好手周思齊組隊參加世壯運。
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