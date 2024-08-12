影／合體高國輝 侯友宜鼓勵市民報名參賽雙北世壯運

為幫2025雙北世壯運宣傳，新北市政府體育局與富邦悍將一同舉行「Strong逐夢無限2025雙北世界壯年運動會主題日」，今天下午由富邦悍將教練高國輝合體新北市長侯友宜為主題日宣傳，侯友宜表示，巴黎奧運上看到一位61歲阿嬤6度拚戰奧運，自己也將報名桌球項目，並鼓勵只要年滿30歲，想參賽的民眾請踴躍報名。

高國輝也透露，除了在2025世壯運參賽棒球項目也將參加高爾夫球項目，並且會與近期剛引退的前職棒好手周思齊組隊參加世壯運。 新北市體育局與富邦悍將於8/31、9/1二天於新莊球場舉行「Strong逐夢無限2025雙北世界壯年運動會主題日」，今天下午舉行宣傳記者會，富邦Angel也公布搭配世壯運主題曲的全新舞蹈。記者曾原信／攝影 新北市長侯友宜（左）下午與富邦悍將教練高國輝（右）一同宣傳「2025雙北世界壯年運動會主題日」，侯友宜表示，將參加世壯運桌球項目。記者曾原信／攝影 新北市長侯友宜（中）下午與富邦悍將教練高國輝（右三）一同宣傳「2025雙北世界壯年運動會主題日」。記者曾原信／攝影 新北市長侯友宜（左）下午與富邦悍將教練高國輝（右）一同宣傳「2025雙北世界壯年運動會主題日」，高國輝更透露，世壯運將會報名高爾夫球項目。記者曾原信／攝影