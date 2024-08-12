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中職／高國輝「旅日」最愛智慧發球機 看張育成「還需適應」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊高國輝（左）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊高國輝（左）。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝7月底赴日，參與日職火腿二軍賽季，今天「快閃」返台，在記者會上分享見聞，大讚火腿擁有選手夢寐以求的訓練環境，其中更對IPitch智慧型發球機留下深刻印象。

高國輝去年卸下選手身分，擔任悍將二軍打擊教練，秋訓期間就曾赴火腿見習教練職務，今年也在球團安排下於7月底前往日本4周，擔任火腿二軍客座打擊教練，一起參與二軍例行賽，除了協助指導火腿年輕選手，也將考察二軍培訓系統，期望帶回不同的訓練方式與球風。

談到這次見習之旅的出發點，高國輝透露，自己有這個想法，球隊和火腿那邊也有合作，因此促成這次計畫，「機會難得，感謝球隊給我這個機會，去那邊看到很多和自己球隊不一樣的東西，他們在我提問時也都會大方解答。」

對於火腿農場養成、設施都留下深刻印象，高國輝說：「印象最深是訓練環境，是選手都會夢寐以求的環境。」他特別提到IPitch智慧型發球機，可以針對明天的先發投手球速、配球設定，就像是加入情蒐的發球機，「讓眼睛、身體可以提前適應。」

高國輝也在活動上被問到目前打擊狀況並不理想的張育成，而他回應一直有在關心他的表現，「中職配球和他在小聯盟時不太一樣，加上不熟悉台灣選手，給他一段時間，相信適應之後可以拿出他應有的表現。」

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富邦悍將 火腿 高國輝

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