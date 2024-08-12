中職／啦啦隊菲菲與日本女優新有菜合影 網：根本是雙胞胎

樂天桃猿啦啦隊成員菲菲（李恩菲）臉蛋出眾又有頂級長腿，被網友封為「回眸女神」。最近有人發現她撞臉日本人氣女優「新有菜」，因此獲得「樂天新有菜」頭銜。上周六李恩菲驚喜現身成人展，與新有菜夢幻連動，網友紛紛直呼是雙胞胎。

上周末成人展在南港展覽館舉辦，菲菲驚喜現身與新有菜本尊合體，她也在Threads發文分享兩人合照並寫道，「七夕情人節快樂，真的跟新有菜合體了，本人真的好瘦好美好精緻。」

兩人不只容貌相似，且身高相近，都擁有逆天長腿，貼文吸引破10萬人朝聖，網友紛紛直呼，「根本是雙胞胎」、「怎麼長一樣」、「我分不出來了」、「這一定是本年度最強大的合照」、「妳們是失散多年的姐妹嗎」。