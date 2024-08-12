快訊

陳佩琪自爆借人頭開小草咖啡廳？柯文哲曝「目前進度」：曾有連鎖店計畫

25歲韓男遊台中高美溼地 搭計程車突昏迷送醫亡…死因曝光

2028年奧運洛杉磯舉行！將增棒壘球等5項目 我強項拳擊、舉重恐停辦

中職／啦啦隊菲菲與日本女優新有菜合影 網：根本是雙胞胎

聯合新聞網／ 綜合報導
新有菜(左)、菲菲(右)。 截圖自菲菲Threads
新有菜(左)、菲菲(右)。 截圖自菲菲Threads

樂天桃猿啦啦隊成員菲菲（李恩菲）臉蛋出眾又有頂級長腿，被網友封為「回眸女神」。最近有人發現她撞臉日本人氣女優「新有菜」，因此獲得「樂天新有菜」頭銜。上周六李恩菲驚喜現身成人展，與新有菜夢幻連動，網友紛紛直呼是雙胞胎。

上周末成人展在南港展覽館舉辦，菲菲驚喜現身與新有菜本尊合體，她也在Threads發文分享兩人合照並寫道，「七夕情人節快樂，真的跟新有菜合體了，本人真的好瘦好美好精緻。」

兩人不只容貌相似，且身高相近，都擁有逆天長腿，貼文吸引破10萬人朝聖，網友紛紛直呼，「根本是雙胞胎」、「怎麼長一樣」、「我分不出來了」、「這一定是本年度最強大的合照」、「妳們是失散多年的姐妹嗎」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

啦啦隊

相關新聞

中職／一粒把自己當情人節禮物送給粉絲 姊吐槽：已經過了

上周六是一年一度的七夕情人節，台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒昨天才發文祝福粉絲，遭親姊姊吐槽。 一粒昨天在IG分享7張美照，全身黑色服裝，搭配粉色緞帶像是禮物盒。她向粉絲表示，「把我自己送給你們，情人節

中職／啦啦隊菲菲與日本女優新有菜合影 網：根本是雙胞胎

樂天桃猿啦啦隊成員菲菲（李恩菲）臉蛋出眾又有頂級長腿，被網友封為「回眸女神」。最近有人發現她撞臉日本人氣女優「新有菜」，因此獲得「樂天新有菜」頭銜。上周六李恩菲驚喜現身成人展，與新有菜夢幻連動，網友紛

中職／高國輝「旅日」最愛智慧發球機 看張育成「還需適應」

富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝7月底赴日，參與日職火腿二軍賽季，今天「快閃」返台，在記者會上分享見聞，大讚火腿擁有選手夢寐...

中職／高國輝報隊周思齊世壯棒球隊 「他才是第4棒」

2025雙北世界壯年運動會今天在新北市政府舉辦宣傳記者會，在地球隊富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝出席擔任嘉賓，而他本身也將...

中職／富邦悍將主題日造勢世壯運 高國輝二刀流參戰

富邦悍將隊與2025雙北世界壯年運動會合作，在8月31日、9月1日推出「 #STRONG逐夢無限」主題日，新莊棒球場化身...

中職／高國輝看爭議轟笑答「還我幾支」 樂見2砲手拚39轟高牆

富邦悍將、味全龍隊11日在新莊棒球場之戰打出一支爭議滿貫砲，昨天從日本搭機返台「快閃」出席活動的悍將二軍打擊教練高國輝也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。