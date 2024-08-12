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中職／高國輝報隊周思齊世壯棒球隊 「他才是第4棒」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）下午與富邦悍將教練高國輝（右）一同宣傳「2025雙北世界壯年運動會主題日」，高國輝更透露，世壯運將會報名高爾夫球項目。記者曾原信／攝影
新北市長侯友宜（左）下午與富邦悍將教練高國輝（右）一同宣傳「2025雙北世界壯年運動會主題日」，高國輝更透露，世壯運將會報名高爾夫球項目。記者曾原信／攝影

2025雙北世界壯年運動會今天在新北市政府舉辦宣傳記者會，在地球隊富邦悍將隊二軍打擊教練高國輝出席擔任嘉賓，而他本身也將在明年參戰高球、棒球兩個項目，對於自己的退役後的新興趣很想看看自己的實戰能力，他笑說：「我的目標是7字頭，再努力，希望有機會可以和小潘（潘政琮）討教一下。」

高國輝目前正於火腿擔任二軍客座教練，為了出席這次記者會，昨天搭機返台，記者會在今天下午2點半結束，他又要馬上啟程前往機場，繼續日本見習任務。

他表示，「這次記者會最主要目標也是希望大家可以踴躍參加。」他自己也將參賽，他說最開心的是可以享受穿著球衣在場上全力揮棒的感覺，先前有徵詢周思齊學長的意見，問他可不可以參加他的球隊，「他說很歡迎。」被媒體說第四棒已經出爐，他趕緊回應：「沒有，他（周思齊）第四棒。」至於其他隊友有誰？他誠實回應：「我現在只知道思齊學長。」

除了棒球，高國輝還將挑戰高球項目，他透露自己最好成績是81桿，「這是我退役後的興趣，想要試試看自己在比賽中會有怎樣的成績。」

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周思齊 棒球 高國輝

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