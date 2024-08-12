中職／高國輝看爭議轟笑答「還我幾支」 樂見2砲手拚39轟高牆

富邦悍將、味全龍隊11日在新莊棒球場之戰打出一支爭議滿貫砲，昨天從日本搭機返台「快閃」出席活動的悍將二軍打擊教練高國輝也在下飛機後看了影片，笑說：「那聯盟應該還我幾支全壘打」，他對球隊的抗議表達支持，盼環境越來越進步，減少類似事件再次發生。

悍將11日以6：11不敵味全龍隊，爭議畫面出現在3局上、滿壘吉力吉撈．鞏冠的打席，掃向中外野全壘打牆，這球打到黃線上高高彈起後落下，依然落在黃線上，這一彈則是回到場內，吉力吉撈．鞏冠原本停在一壘上，但經由「小房間」改判為全壘打。聯盟今天凌晨12點半發出公告，承認技術室誤判祭出懲處，但這發滿貫砲對戰局造成的重傷害已無法挽回。

高國輝今天為出席2025雙北世界壯年運動會記者會短暫返台，他在下飛機後看了影片，第一念頭是

「這樣聯盟應該還我幾支。」他表示，「很支持球隊去抗議，因為現在環境越來越好，裁判素質越來越進步，也希望可以減少這種情況的發生，因為這可能會造成場上投手、守備上很大的影響。」

加上這支爭議滿貫砲，吉力吉撈．鞏冠昨天單場三響砲，追近魔鷹的22轟，兩人都不無機會挑戰高國輝的單季39轟紀錄。

高國輝對此說：「紀錄就是拿來打破，如果可以打破，代表中職一直在進步中。」他提到當年自己全勤打出39轟，「他們很厲害，沒有全勤，也可以打到那麼多支，感覺進度有點超前。」他對魔鷹尤其佩服，「魔鷹讓我印象深刻，看他的揮棒爆發力，滿欣賞他。」