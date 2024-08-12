中職／一粒把自己當情人節禮物送給粉絲 姊吐槽：已經過了

上周六是一年一度的七夕情人節，台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒昨天才發文祝福粉絲，遭親姊姊吐槽。

一粒昨天在IG分享7張美照，全身黑色服裝，搭配粉色緞帶像是禮物盒。她向粉絲表示，「把我自己送給你們，情人節快樂。」貼文破4.6萬人按讚，網友們紛紛直呼，「我收下了」、「一粒情人節快樂」、「這拆禮物的驚喜也太棒」。

一粒親姊姊現身留言區提醒，「已經過了」。網友們也笑稱，「粒姊專業吐槽妹妹」、「吐槽妹妹第一名」、「姊姊說的是時間，還是跟姊夫」。