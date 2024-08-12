LLB／新明王牌范宸竣完投完封 台灣締造LLB次青少棒3連霸

代表台灣參加世界少棒聯盟次青少棒世界賽的桃園市新明國中，今天靠著范宸竣完投7局無失分，率隊以5比0擊敗地主密西根隊，幫助台灣完成3連霸。

世界少棒聯盟（LLB）的次青少棒組世界賽（JLBWS）在美國密西根州舉行，從亞太區出線的桃園市新明國中代表台灣前往美國征戰，今天迎戰美國組的冠軍地主密西根隊，派出年僅國一的范宸竣掛帥先發，而他去年在LLB少棒組世界賽投打兩端都有好的表現，甚至被譽為「少年大谷」。

面對得分能力優異的密西根隊，范宸竣繳出超水準表現，完投7局無失分，而且僅被擊出2支安打，還狂飆7次三振，近乎完美封鎖對手打線，加上新明在6局上趁著對方投手不穩，靠著連續安打追加保險分，而7局上劉桓宇再追加陽春砲，最後新明以5比0勇奪冠軍金盃。

總教練黃湋志賽後表示，這次賽事小球員們頂住壓力，冷靜面對賽事，尤其投手群以極近完美的表現，封鎖對手打擊穩定發揮，堪稱奪冠的關鍵原因，同時不忘稱讚范宸竣一夫當關的神勇演出，「終於投出上國中以來的代表作，希望他能繼續加油穩定成長。」

值得一提的是，這座冠軍是自2010年以來，台灣第10度勇奪LLB次青少棒冠軍，也是COVID-19疫情後連續3年稱霸。而本屆是新明第8度參加LLB次青少棒組世界賽，累積拿下6座冠軍、1座亞軍。