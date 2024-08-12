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獅隊勝率100%超人力霸王主題日回歸 主題球衣曝光

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊超人力霸王共同聯名主題日，今年將在8月24、25日台南棒球場登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊超人力霸王共同聯名主題日，今年將在8月24、25日台南棒球場登場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊超人力霸王共同聯名主題日，今年將在8月24、25日登場，今年邀請邀請2024年最新角色「超人力霸王雅克」及於台灣人氣最高之一的「超人力霸王傑洛」前進台南棒球場，主題球衣也在主視覺中曝光。

「超人力霸王聯名主題日」自2018年、2019年及2021年長期合作，獲得球迷好評迴響，相隔三年，今年將在八月底壓軸登場，邀請2024年最新角色「超人力霸王雅克」及於台灣人氣最高之一的「超人力霸王傑洛」，雅克除了首次在台南棒球場亮相和民眾們一起互動，更是首場安排於台南的大型活動。

主題日主視覺安排陳傑憲、林安可、蘇智傑、邱智呈、陳重羽、潘傑楷、陳韻文、辛俊昇擔任主角，穿上聯名主題球衣，搭配超人力霸王雅克及超人力霸王傑洛以宇宙星空風格，展現氣勢磅礡視覺呈現，展現必勝氣勢與決心，期待守護共同守護台南棒球場，為獅隊拿下一場又一場勝利。

除了兩位備受歡迎的「超人力霸王」，本次賽事更加入首次在台登場令球迷、粉絲期待的反派和怪獸；不想錯過超人力霸王守護台南棒球場力退反派和怪獸的球迷朋友，歡迎在8月24、25日進場，兩天預售票目前於全台統一超商ibon售票熱賣中。

獅隊在2018（4場）、2019年（2場）、2021年（3場）都有舉辦超人力霸王主題日，穿著聯名球衣上陣，打下9連勝，包括2018年10月7日瑞安完全比賽、2021年4月2日猛威爾無安打比賽，堪稱獅隊的最強主題日。

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棒球 統一獅 陳傑憲

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