中職／全壘打改判爭議 聯盟承認技術室判決有誤

中職昨晚在新莊球場進行的賽事發生全壘打爭議，賽後富邦悍將球團嚴正抗議，聯盟在深夜回應，經檢視全壘打牆結構後，認定技術室改判有誤，主管王惠民罰款2萬元。

悍將昨晚與味全龍隊交手賽事，3局上龍隊滿壘時，吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，原本判決安打，不過裁判進行重播輔助判決後，改判滿貫全壘打，悍將總教練陳金鋒不滿衝出來抗議，場面火爆，最後陳金鋒被驅逐出場，悍將也以6比11吞敗。

當下中職技術委員說明，經重播輔助判決審視之後，發現球的路徑成折射狀，反彈打到後面的水泥座椅，因此改判為全壘打。

賽後悍將球團提出嚴正抗議，對於技術委員的決定強烈不滿，領隊林華韋也直言，「非常遺憾，怎麼看都沒有充分證據。」

隨後中職在今天深夜發出聲明，原技術室改判依據認定該球擊中全壘打牆正上方黃色護墊後，球的路徑有按物理方向往外彈，但往外彈瞬間因有碰擊物體回彈，因此認定球有觸及全壘打牆後方物體，改判為全壘打。

不過聯盟表示，經聯盟賽後檢視全壘打牆結構等畫面後，認定該球反彈主因為擊中全壘打牆軟墊後方水泥牆角，不過因全壘打牆的牆頂黃色帆布有包入牆角，因此認定擊中該處應視為場內一部分。

在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有誤，並確認相關懲處，技術室督導主管王惠民停止執法2個月並罰款新台幣2萬元，技術委員陳進財停止執法1個月並下放二軍，均扣年度考核分數，加強執法專業教育。

中職秘書長楊清瓏表示，對於技術室發生的錯誤判決感到非常抱歉，已立即啟動相關檢討機制，特別是技術室對於重播輔助畫面的審視作為，務必以科學畫面作為基礎，經驗與物理推論只能當成輔助，不能弄反先後順序，才能追求更精準的判決，聯盟也希望透過此案例深切反省，持續進步。