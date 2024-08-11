快訊

台鐵松山站晚間傳死傷事故 旅客侵入軌道遭區間車撞擊

獨／27公務員管逾700家幼園…這科室加班第一名 有人1個月就離職

影／一壘打改判滿貫砲 悍將領隊林華韋：將提出申訴

攝影中心／ 記者陳正興／新北市採訪即時報導
富邦球團也發出改判為滿貫砲提出抗議聲明，領隊林華韋則在賽後對媒體表示，對於該判決感到很遺憾，未來將會提出申訴，避免類似的情形再度發生。記者陳正興／攝影
富邦球團也發出改判為滿貫砲提出抗議聲明，領隊林華韋則在賽後對媒體表示，對於該判決感到很遺憾，未來將會提出申訴，避免類似的情形再度發生。記者陳正興／攝影

富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰味全龍，味全龍打者吉力吉撈鞏冠在3局上滿壘局面，敲出中外野飛球，但球在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內。裁判當下判定為為一壘安打，但聯盟方主動進行重播輔助判決，結果改判為1發滿貫全壘打。富邦總教練陳金鋒對此表達不滿，在場上激動抗議，卻遭驅逐出場。賽後，富邦球團由領隊林華韋則代表發出聲明，林華韋表示， 對此判決提出申訴，並嚴正提出抗議，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明，同時對於聯盟技術委員之適任性表達存疑，期待依循聯盟賽務規章及棒球規則制度之下，未來中華職棒每場賽事都會有公平公正公開之判決標準，共同維護職棒環境。

味全龍打者吉力吉撈.鞏冠三局下擊出滿貫砲。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠三局下擊出滿貫砲。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠三局下擊出滿貫砲，球在全壘打的黃線上跳躍。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠三局下擊出滿貫砲，球在全壘打的黃線上跳躍。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠（左二）三局下擊出滿貫砲歡慶，富邦悍將總教練陳金峰（右）對是否為滿貫砲提出抗議。記者陳正興／攝影
味全龍打者吉力吉撈.鞏冠（左二）三局下擊出滿貫砲歡慶，富邦悍將總教練陳金峰（右）對是否為滿貫砲提出抗議。記者陳正興／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

味全龍 棒球

延伸閱讀

中職／正確判決被改成錯誤 悍將領隊質疑折射說違反物理性

中職／悍將嚴正抗議小房間爭議改判 「對適任性存疑」

中職／張育成第4轟棒打王維中 搶下悍將隊史2000轟

中職／分散時段不讓1塊餅除以3 雄鷹領隊談自訂開賽時間3考量

相關新聞

中職／吉力吉撈炸裂之謎吵到鋒總被趕出場 聯盟釋疑關鍵折射

新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球在全壘打黃線上彈了兩下回到場內，裁判經由重播輔助判決後比出全壘...

中職／太扯！吉力吉撈打4局已敲3轟 聯盟史上第3次

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天把新莊棒球場打成自己的大魯閣打擊場，打完4局已經出現3轟，成為中職史上第三人。

中職／張育成第4轟棒打王維中 搶下悍將隊史2000轟

富邦悍將隊今天在新莊棒球場經歷慘烈戰役，直到第5局由張育成打下隊史大紀錄，面對王維中敲出兩分砲，為悍將隊史（含前身）第2...

中職／初聞這樣彈是全壘打 葉總說理解鋒總為何激動

味全龍隊今天靠4轟打下全部分數，以11：6擊敗富邦悍將隊，但其中一發全壘打卻掀起漫天討論，談到吉力吉撈．鞏冠第3局的爭議...

中職／三響砲打到王維中喊扯 吉力吉撈：I love you喔

味全龍隊今天以11：6擊敗味全龍隊，打線以4轟給予先發投手王維中滿滿的愛，吉力吉撈．鞏冠單場三響砲到王維中都喊「太扯了」...

中職／正確判決被改成錯誤 悍將領隊質疑折射說違反物理性

農曆七月新莊棒球場現神秘折射，有的人看得到，有的人看不到，富邦悍將隊領隊林華韋賽後代表富邦悍將隊球團出面回應，對於爭議改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。