影／一壘打改判滿貫砲 悍將領隊林華韋：將提出申訴
富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰味全龍，味全龍打者吉力吉撈鞏冠在3局上滿壘局面，敲出中外野飛球，但球在全壘打牆的黃線上彈跳2次後，飛回場內。裁判當下判定為為一壘安打，但聯盟方主動進行重播輔助判決，結果改判為1發滿貫全壘打。富邦總教練陳金鋒對此表達不滿，在場上激動抗議，卻遭驅逐出場。賽後，富邦球團由領隊林華韋則代表發出聲明，林華韋表示， 對此判決提出申訴，並嚴正提出抗議，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明，同時對於聯盟技術委員之適任性表達存疑，期待依循聯盟賽務規章及棒球規則制度之下，未來中華職棒每場賽事都會有公平公正公開之判決標準，共同維護職棒環境。
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