中職／初聞這樣彈是全壘打 葉總說理解鋒總為何激動

味全龍隊今天靠4轟打下全部分數，以11：6擊敗富邦悍將隊，但其中一發全壘打卻掀起漫天討論，談到吉力吉撈．鞏冠第3局的爭議滿貫砲，龍隊教頭葉君璋也說自己是第一次遇到，可以理解悍將教頭陳金鋒為何有激動反應。

吉力吉撈．鞏冠此役3轟，包括1發滿貫砲、2發兩分砲，灌進8分打點，引發最大話題為第3局滿壘的打席，這球打到中外野全壘打牆黃線上高高彈起後落下，依然落在黃線上，這一彈則是回到場內，申皓瑋及時處理，讓吉力吉撈．鞏冠停在一壘壘包上。

然而這球經過重播輔助判決是一發滿貫全壘打，讓陳金鋒無法接受，氣炸上場爭論，一度召集選手離開球場，爭執結果最終遭到驅逐出場。賽務部隨後說明，經過重播畫面檢視認為球兩次打到黃線之間還有一次折射，打到外野階梯座椅，認定已經越過全壘打牆。

「我也是第一次遇到。」葉君璋表示，「以規則來說，就是全壘打，但我也是今天才知道。」他表示，知道若打到牆上後反彈回場內，就可能不是全壘打，「但打到（牆上）後又打到（牆上），規則就是全壘打，但我也一開始也以為不是。」

對於陳金鋒的激烈抗議，葉君璋說：「如果是我，應該也會滿激動，大家想贏，碰到不利時一定會有這樣的反應，這可以理解，如果我自己沒有很懂規則時，也會沒辦法吞下去，因為沒有碰過。」他說：「這種球要再遇到也是很難，也是剛好學到。」