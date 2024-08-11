中職／三響砲打到王維中喊扯 吉力吉撈：I love you喔

味全龍隊今天以11：6擊敗味全龍隊，打線以4轟給予先發投手王維中滿滿的愛，吉力吉撈．鞏冠單場三響砲到王維中都喊「太扯了」，吉力吉撈．鞏冠則是回應「沒有啦！I love you」。

黃保羅今天先發2.2局丟掉9分，接手的歐書誠也躲不過砲轟，悍將在前4局被炸暈，吉力吉撈．鞏冠一個人就以三響砲、灌進8分打點，張祐嘉也以三分砲開張生涯首轟，悍將4局打完已以1：11落後。

張育成5局上以兩分砲狙擊王維中，為悍將討回一點氣勢，而這也是悍將隊史（含前身）第2000轟。

王維中以先發5局失3分收工，龍隊牛棚上場放火，李超先被敲3安打失1分，再保送張育成後，呂詠臻接手滿壘局面，連投8顆壞球，2次保送讓悍將擠回2分。

賽後談到爭議的滿貫砲，吉力吉撈．鞏冠表示，擊球感覺不錯，打到就知道會飛出去，「剛好打在上面彈兩下，知道規則是全壘打後就放心了，我也是克魯茲跟我講才知道。」

至於第6局的打席是否有挑戰四響砲的想法？他一口就說沒有，「專心打好，才有辦法選到保送，也知道不會有太好的球可以打。」至於提早退場，他釋疑是因感覺肋骨有點抽筋，跟教練表達後先下場休息，賽後感覺就還好了。