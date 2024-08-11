中職／正確判決被改成錯誤 悍將領隊質疑折射說違反物理性

農曆七月新莊棒球場現神秘折射，有的人看得到，有的人看不到，富邦悍將隊領隊林華韋賽後代表富邦悍將隊球團出面回應，對於爭議改判表達遺憾，「裁判的正確判決，卻被有影片檢視的技術委員做出不正確的改判，我們要表達嚴正抗議。」

悍將今天以6：11不敵味全龍隊，先發投手黃保羅投2.2局失9分，重傷害出現在第3局滿壘時碰到前一打席開轟的吉力吉撈．鞏冠，遭他大棒一揮掃向中外野全壘打牆，這球打到黃線上高高彈起後落下，依然落在黃線上，這一彈則是回到場內，申皓瑋及時處理，讓吉力吉撈．鞏冠停在一壘壘包上。

然而這球經過重播輔助判決是一發滿貫全壘打，讓悍將總教練陳金鋒無法接受，氣炸上場爭論，一度召集選手離開球場，爭執結果最終遭到驅逐出場。賽務部隨後說明，經過重播畫面檢視認為球兩次打到黃線之間還有一次折射，打到外野階梯座椅，認定已經越過全壘打牆。

林華韋對於技術委員的說法無法認同，「雖然他們有他們的說法，但我想大家都很清楚，輔助判決要在有明確、充分證據下才能改判，怎麼看都沒有充分證據，事實已經放在那裡，為何這樣可以改判？我覺得很不可思議。」

他也提出，當下也有請同仁到外野去看，全壘打牆與階梯之間的距離還很遠，「要碰到改變方向是完全不可能的事，這是違反物理性的事，就這樣發生了？」

林華韋表示，悍將將會提出申訴，「但大家也很清楚，申訴對比賽一點幫助也沒有，只是希望借助申訴的手段希望大家在這方面可以做得更好，期望未來不要再發生。」

爭議判決出現後，林華韋一度出現在「小房間」外，「邀請」技術委員到自己辦公室看影片，他對此表示，「我是說，因為我辦公室電視比較大，是不是可以再看一次？賽務部那邊的說明不能說服我，真的太模糊了。」林華韋進一步質疑，「這讓我不僅想說，到底我們技術委員有沒有檢核機制。」但他強調，並非要責怪任何人，而是希望比賽可以朝更公正的方向進行。

至於悍將一度選手離開場上，林華韋也坦言，當時確實是有罷賽的意圖，「正確判決被改成不正確判決，這樣比賽要怎麼打下去？但教練團後來還是以大局為重。」