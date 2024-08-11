中職／悍將嚴正抗議小房間爭議改判 「對適任性存疑」
富邦悍將今天以6：11不敵味全龍隊，3局上發生爭議判決，吉力吉撈．鞏冠究竟是敲出一壘打或滿貫砲，引起各界熱議，悍將球團賽後也發出聲明稿，對無明確依據卻改判表達嚴正抗議，並對聯盟技術委員之適任性表達存疑。
悍將聲明稿如下：
富邦悍將對於編號255場於新莊棒球場對戰味全龍賽事，3局上吉力吉撈．鞏冠選手中外野深遠安打，原判比賽進行中，經過電視輔助判決後，在無明確改判依準之狀況下，竟改判為全壘打之輔助判決，對於改判結果表達嚴正抗議，同時對於參與重播檢閱小組之技術委員所做出的決定，及聯盟現場主管之說明，表達強烈不解及不滿。
悍將球團將對此判決提出申訴，並嚴正提出抗議，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明，同時對於聯盟技術委員之適任性表達存疑，期待依循聯盟賽務規章及棒球規則制度之下，未來中華職棒每場賽事都會有公平公正公開之判決標準，共同維護職棒環境。
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