聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／張育成第4轟棒打王維中 搶下悍將隊史2000轟
富邦悍將隊今天在新莊棒球場經歷慘烈戰役，直到第5局由張育成打下隊史大紀錄，面對王維中敲出兩分砲，為悍將隊史（含前身）第2000轟。
悍將今天在前4局被炸暈，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠三響砲、灌進8分打點，張祐嘉也以三分砲開張生涯首轟，悍將4局打完已以1：11落後。
悍將第5局由張育成敲出兩分砲，飛越左外野全壘打牆，為球隊再討回一點氣勢，這是他的本季第4轟。
這一轟同時也是悍將隊史第2000轟，隊史第1000轟則是林益全2012年5月24日面對Lamigo桃猿隊敲出，第1100、1200、1400轟也都屬於林益全，1500、1600、1800轟則是林哲瑄，胡金龍、辛元旭分別握有1700、1900轟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言