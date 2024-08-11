中職／張育成第4轟棒打王維中 搶下悍將隊史2000轟

富邦悍將隊今天在新莊棒球場經歷慘烈戰役，直到第5局由張育成打下隊史大紀錄，面對王維中敲出兩分砲，為悍將隊史（含前身）第2000轟。

悍將今天在前4局被炸暈，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠三響砲、灌進8分打點，張祐嘉也以三分砲開張生涯首轟，悍將4局打完已以1：11落後。

悍將第5局由張育成敲出兩分砲，飛越左外野全壘打牆，為球隊再討回一點氣勢，這是他的本季第4轟。