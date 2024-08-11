中職／太扯！吉力吉撈打4局已敲3轟 聯盟史上第3次
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天把新莊棒球場打成自己的大魯閣打擊場，打完4局已經出現3轟，成為中職史上第三人。
吉力吉撈．鞏冠此役先在首局敲出兩分砲，第3局在滿壘的打席釀成大場面，這球經由重播輔助判決後定調為滿貫砲，「小房間」認定兩次打到黃線之間還有一次折射，打到外野階梯座椅，讓悍將陣營無法接受，總教練陳金鋒出場抗議遭到驅逐出場。
龍隊最終在第3局打了10人次灌進7分，張祐嘉也以三分砲開張生涯首轟；吉力吉撈．鞏冠第4局再以兩分砲狙擊歐書誠，單場第3轟，讓他的本季全壘打數累積已達19轟。
中職史上單場最多轟紀錄就是3轟，共出現過33人次，而在前4局已有3轟共發生兩次，分別是1996年9月8日時報鷹隊丹尼歐、2003年3月27日統一獅隊王傳家，還有大半場挑戰第4轟都未成功，丹尼歐該役後續兩打席為三振、一壘打，王傳家則是第4打席選到保送，接下來2打席都出局。
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