中職／太扯！吉力吉撈打4局已敲3轟 聯盟史上第3次

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天把新莊棒球場打成自己的大魯閣打擊場，打完4局已經出現3轟，成為中職史上第三人。

吉力吉撈．鞏冠此役先在首局敲出兩分砲，第3局在滿壘的打席釀成大場面，這球經由重播輔助判決後定調為滿貫砲，「小房間」認定兩次打到黃線之間還有一次折射，打到外野階梯座椅，讓悍將陣營無法接受，總教練陳金鋒出場抗議遭到驅逐出場。

龍隊最終在第3局打了10人次灌進7分，張祐嘉也以三分砲開張生涯首轟；吉力吉撈．鞏冠第4局再以兩分砲狙擊歐書誠，單場第3轟，讓他的本季全壘打數累積已達19轟。