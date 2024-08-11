影／好萊塢巨星喬瑟夫高登李維降臨新莊球場開球

好萊塢巨星下午降臨富邦悍將隊主場！富邦悍將下午邀請知名演員喬瑟夫·高登·李維（ Joseph Gordon-Levitt）前往新莊棒球場為富邦悍將開球，這也是繼去年「韓哥」Sung Kang後，再度有好萊塢巨星蒞臨新莊棒球場。在2020年疫情期間，喬瑟夫·高登·李維曾在自媒體平台「hitRECord」公開徵求全球網友上傳台灣美照吸引世界各地攝影師及名人響應，台灣各地縣市首長更搶po觀光美照吸引關注，事後剪輯一支〈Lost In Taiwan〉短片，把台灣之美介紹給國際。今天來到台灣，對於台灣的美好更是讚不絕口，開球後主動與主場球隊球員問候寒暄、加油打氣。 好萊塢巨星喬瑟夫高登李維前往新北新莊球場，為中華職棒球賽開球。記者陳正興／攝影 好萊塢巨星喬瑟夫高登李維（右二）前往新北新莊球場，為中華職棒球賽開球。記者陳正興／攝影 好萊塢巨星喬瑟夫高登李維（中）前往新北新莊球場，為中華職棒球賽開球。記者陳正興／攝影