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中職／吉力吉撈炸裂之謎吵到鋒總被趕出場 聯盟釋疑關鍵折射

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影

新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈鞏冠打出的飛球在全壘打黃線上彈了兩下回到場內，裁判經由重播輔助判決後比出全壘打手勢，讓富邦悍將陣營無法接受，總教練陳金鋒力爭未果，一度召回選手作勢罷賽，而激烈爭執的結果也遭到驅逐出場。

悍將今天由黃保羅先發，首局就挨了吉力吉撈．鞏冠的兩分砲，第3局在一出局、滿壘時再度碰到吉力吉撈．鞏冠，大棒一揮掃向中外野全壘打牆，這球打到黃線上高高彈起後落下，依然落在黃線上，這一彈則是回到場內，申皓瑋及時處理，讓吉力吉撈．鞏冠停在一壘壘包上。

然而這球經過重播輔助判決，裁判判決是一發滿貫全壘打，讓陳金鋒無法接受，氣炸上場爭論，一度召集選手離開球場。

裁判隨後透過麥克風表示，「經過審視，該擊出之球擊中全壘打牆後緣後彈回來。」依然讓悍將陣營無法接受。

賽務部隨後進一步表示，經過重播檢視看到球打在黃線後彈起，還有一個反折，接著才是打在第二次打在黃線，代表還有打到外野階梯。

新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球究竟有沒有出牆，讓富邦悍將隊大為不解。記者陳正興／攝影
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吉力吉撈 鞏冠

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