中職／吉力吉撈炸裂之謎吵到鋒總被趕出場 聯盟釋疑關鍵折射

新莊棒球場今天上演大場面，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠打出的飛球在全壘打黃線上彈了兩下回到場內，裁判經由重播輔助判決後比出全壘打手勢，讓富邦悍將陣營無法接受，總教練陳金鋒力爭未果，一度召回選手作勢罷賽，而激烈爭執的結果也遭到驅逐出場。

悍將今天由黃保羅先發，首局就挨了吉力吉撈．鞏冠的兩分砲，第3局在一出局、滿壘時再度碰到吉力吉撈．鞏冠，大棒一揮掃向中外野全壘打牆，這球打到黃線上高高彈起後落下，依然落在黃線上，這一彈則是回到場內，申皓瑋及時處理，讓吉力吉撈．鞏冠停在一壘壘包上。

然而這球經過重播輔助判決，裁判判決是一發滿貫全壘打，讓陳金鋒無法接受，氣炸上場爭論，一度召集選手離開球場。

裁判隨後透過麥克風表示，「經過審視，該擊出之球擊中全壘打牆後緣後彈回來。」依然讓悍將陣營無法接受。