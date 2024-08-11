中職／喬瑟夫高登李維開球給杰戈教一下 交流台灣棒球

富邦悍將隊今天在新莊棒球場的比賽有貴客到，好萊塢巨星喬瑟夫·高登·李維（Joseph Gordon-Levitt）擔任開球嘉賓，這趟台灣行讓他直呼美好，最美麗的風景就是人。

喬瑟夫·高登·李維穿上悍將11號球衣開球，談到這幾天的台灣行，他興奮說比起照片，自己親眼所見的台灣更漂亮，這裡碰到的人都很友善、非常善良，雖是數位時代，但人與人見面的溫度無法取代。

他也提到，「可以在棒球場開球，對我來說是夢想開真，我從小就是棒球迷，我爸爸今天也在這裡，他常帶我去道奇球場場看球。」他形容棒球是可以凝聚人心的運動，被問到最喜歡的棒球選手，喬瑟夫·高登·李維笑說：「現在的第一名當然是大谷翔平。」至於今天自己的開球表現，他為自己打62分，「最驕傲是自己是站在投手丘上，希望下次再來超越自己的成績。」