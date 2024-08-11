快訊

伊朗議員保證殺得以色列措手不及 爆料報復行動將維持數天

影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

台中華廈機械車位傳意外！駕駛「連人帶車」墜樓 卡地下二、三層間送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／雄鷹2轟閃瞎兄弟 郭阜林、張肇元棒打鄭凱文

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊張肇元5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊張肇元5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊鄭凱文本季在一軍的初登板，遭遇台鋼雄鷹兩發陽春砲重擊，包括郭阜林轉戰雄鷹後的第一轟出爐，雄鷹終場以2：1擊敗兄弟，在大巨蛋3連戰收下2勝。

鄭凱文4月於二軍出賽時被強襲球打到右腳後側，復健到6月底才康復，今天首度在一軍站上賽場，先發6.2局共用88球，被敲5安打、失2分，失分為郭阜林、張肇元所敲出的陽春砲。

兄弟打線面對雄鷹左投江承諺遭到封鎖，前6局沒有分數進帳，直到第7局兩出局後被江坤宇、王政順、高宇杰連3棒安打串連攻下1分，雄鷹換上伍祐城拆彈，讓岳東華敲出二壘方向滾地球出局，江承晏以6.2局失1分收工。

王凱程8局下登板，讓雄鷹曾子祐、陳文杰、王柏融三上三下，已經連續15場登板、12.1局無失分，守護黃衫軍逆轉希望，但黃群9局上雖在一出局後面對江坤宇投出觸身球，但接下來連續抓下兩個出局數，守下1分差勝利。

雄鷹本周末在台北大巨蛋作東，昨天、今天特定區域觀眾進場可領取「鷹援手燈」，但比賽進行中就已在部分局數閃閃發亮，引起外界疑慮是否影響選手，中職聯盟對此說明，「有關昨日台鋼雄鷹發放的手燈發亮問題，因為手燈均為台鋼雄鷹中控控制，聯盟已告知球團僅能在局間與賽後使用，賽事中按規定不得亮燈或使用閃光燈。台鋼球團回應因控制器有點狀況，出現亮燈情形，已請廠商協助排除。」

台鋼雄鷹隊張肇元5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊張肇元5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊張肇元（右）5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊張肇元（右）5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊先發投手江承諺（右）6.2局僅失1分，拿下本季第6勝。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手江承諺（右）6.2局僅失1分，拿下本季第6勝。記者余承翰／攝影

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

台鋼雄鷹 江坤宇 郭阜林

延伸閱讀

中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

中職／江坤宇走入婚姻因「遇到好女孩」 喊話林靖凱加油

中職／郭阜林交易案三方得利 統一獅外野雙星同樣需要舞台

中職／郭阜林轉隊首戰就敲雙安 為高雄貢獻2萬很開心

相關新聞

中職／雄鷹2轟閃瞎兄弟 郭阜林、張肇元棒打鄭凱文

中信兄弟隊鄭凱文本季在一軍的初登板，遭遇台鋼雄鷹兩發陽春砲重擊，包括郭阜林轉戰雄鷹後的第一轟出爐，雄鷹終場以2：1擊敗兄...

中職／分散時段不讓1塊餅除以3 雄鷹領隊談自訂開賽時間3考量

今天想前往台北大巨蛋看球的球迷，請注意開賽時間並非下午5點，而是下午2點，中職聯盟本季試行開放各隊挑選1場調整開賽時間，...

中職／曾子祐達陣百安鬆一口氣 連學長都怕比「1」讓他有壓力

越逼近百安，曾子祐坦言越難不去想，連看到施子謙比出的「1」手勢，都會覺得是「差1支」的意思，學長趕緊澄清「是又打斷1支球...

中職／3次MVP都在巨蛋 許基宏：老闆要不要處理一下？

中信兄弟隊許基宏今天2安打、2打點，幫助球隊以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，在台北大巨蛋拿下單場MVP，今年4次單場MVP有3次...

中職／要避免保送…平野惠一：牛棚狀況不好靠野手

中信兄弟隊今天先發投手猛登退場時還領先5分，但最終只以8：6險勝台鋼雄鷹隊，總教練平野惠一談牛棚時指出，雖然被打擊率高，...

中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

中信兄弟隊昨天才被台鋼雄鷹隊終止大巨蛋8連勝，今天以火力回擊，第3局猛攻5分讓雄鷹新洋投鳥松提前退場，而先發投手猛登也繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。