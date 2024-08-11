中職／雄鷹2轟閃瞎兄弟 郭阜林、張肇元棒打鄭凱文

中信兄弟隊鄭凱文本季在一軍的初登板，遭遇台鋼雄鷹兩發陽春砲重擊，包括郭阜林轉戰雄鷹後的第一轟出爐，雄鷹終場以2：1擊敗兄弟，在大巨蛋3連戰收下2勝。

鄭凱文4月於二軍出賽時被強襲球打到右腳後側，復健到6月底才康復，今天首度在一軍站上賽場，先發6.2局共用88球，被敲5安打、失2分，失分為郭阜林、張肇元所敲出的陽春砲。

兄弟打線面對雄鷹左投江承諺遭到封鎖，前6局沒有分數進帳，直到第7局兩出局後被江坤宇、王政順、高宇杰連3棒安打串連攻下1分，雄鷹換上伍祐城拆彈，讓岳東華敲出二壘方向滾地球出局，江承晏以6.2局失1分收工。

王凱程8局下登板，讓雄鷹曾子祐、陳文杰、王柏融三上三下，已經連續15場登板、12.1局無失分，守護黃衫軍逆轉希望，但黃群9局上雖在一出局後面對江坤宇投出觸身球，但接下來連續抓下兩個出局數，守下1分差勝利。

雄鷹本周末在台北大巨蛋作東，昨天、今天特定區域觀眾進場可領取「鷹援手燈」，但比賽進行中就已在部分局數閃閃發亮，引起外界疑慮是否影響選手，中職聯盟對此說明，「有關昨日台鋼雄鷹發放的手燈發亮問題，因為手燈均為台鋼雄鷹中控控制，聯盟已告知球團僅能在局間與賽後使用，賽事中按規定不得亮燈或使用閃光燈。台鋼球團回應因控制器有點狀況，出現亮燈情形，已請廠商協助排除。」 台鋼雄鷹隊張肇元5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊張肇元（右）5局下敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影