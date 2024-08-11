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中職／分散時段不讓1塊餅除以3 雄鷹領隊談自訂開賽時間3考量

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊本季在台北大巨蛋安排5場主場賽事，今天在盛夏周日的比賽調整到下午2點開打。本報資料照片
台鋼雄鷹隊本季在台北大巨蛋安排5場主場賽事，今天在盛夏周日的比賽調整到下午2點開打。本報資料照片

今天想前往台北大巨蛋看球的球迷，請注意開賽時間並非下午5點，而是下午2點，中職聯盟本季試行開放各隊挑選1場調整開賽時間，台鋼雄鷹隊考量台北大巨蛋、體貼南部球迷返家而挑選今天這場，領隊劉東洋也透露「一塊餅除以三」之下，此舉或許會對各隊賽事行銷有助益。

今年聯盟與球團協議於本季試行不同之開賽時間，各隊可選擇一個周六或周日調整開賽時間，僅有兩隊動用，富邦悍將隊在4月28日之戰按照原本賽程應該下午2點，球團調整為下午5點，另一場就是今天雄鷹作東的賽事。

劉東洋指出，考慮南北氣候、環境條件不太一樣，今年在領隊會議上有討論這件事，國外也是由主隊自行決定開打時間，後來聯盟是先採試行的方式，「我們選這場主要是因為禮拜天、大巨蛋，下午打沒有天氣太熱的問題，也考量南部球迷來北部看比賽可以早點回去。」他坦言，「要在夏天下午兩點打，也只有大巨蛋有這個條件。」

劉東洋也提到另一層考量，中職今年是繼2008年後首度再有6隊規模，例行賽三地開打則是史上首見，「如果餅沒有做大，就是這塊餅除以三。」

「整個聯盟賽事聚焦程度，三場集中在一個時間開打、一個時間結束。」他點出賽事分散到下午、晚上開打的好處，「如果可以分散，對整體行銷、關注或許會有幫助，下午可以看一場，晚上還有比賽可以看，球迷可以保持熱度一整天關注中華職棒，這對聯盟整體行銷會是一件好事。」劉東洋也指出，希望明年可以朝開放更多場次的方向討論。

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