中職／曾子祐達陣百安鬆一口氣 連學長都怕比「1」讓他有壓力

越逼近百安，曾子祐坦言越難不去想，連看到施子謙比出的「1」手勢，都會覺得是「差1支」的意思，學長趕緊澄清「是又打斷1支球棒」的意思，昨天終於完成百安里程碑，也讓他鬆了一口氣。

台鋼雄鷹隊初代狀元曾子祐昨天在第6局面對中信兄弟隊洋投猛登敲出安打，在生涯第82場出賽、第382打席、336打數完成生涯百安，無意外成為雄鷹隊史第一人。

今年安打產出一直很穩定的曾子祐，本季先前最長連續場次無安打就是2次連2場，而第3次就發生在安打累積到99支時。他說隨著數字逼近，「自己一定知道，也希望不要去想，但是很難不去想，心裡很希望可以趕快達成。」他坦言，這兩場其實沒有手感不好，但有幾球運氣比較不好，在迫切想要達成百安的情況下，碰到沒有安打，「確實心情又更不好。」

曾子祐笑說，一開始隊友還會鬧，一直提醒他差幾支，後來感覺好像不太妙，開始就不敢講，「也有學長會提醒，你在在意什麼？幹嘛急？」他透露有一次打席打完，施子謙對他比著「1」，後來還跟他說「是斷一隻球棒的意思，不是你差一支的意思。」

昨天終於完成等待已久的紀錄，曾子祐說：「真的很興奮吧！很開心可以在主場完成，讓台鋼的球迷可以一起見證。」他也提到，球季開打前，對於隊史第一位百安的紀錄並沒有多想，「剛開始沒有想說自己可以打到什麼程度，是隨著越來越接近，才設定這個目標。」

新人第一季最速百安紀錄是一堵高牆，林益全2009年在興農牛隊以62場、271打席、249打數達陣，比曾子祐快了20場。林益全前兩項數字同時也是中職生涯最速百安紀錄，打數則由廖健富246打數保持，19歲301天也握有最年輕紀錄，曾子祐20歲329天則是第二年輕。