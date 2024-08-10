快訊

公視爆弊案…員工侵吞社群營收3年「18萬全進口袋」 文化部回應

10月將再漲電價？經部指檢討享優惠電價的「這些產業」 恐將面臨補漲

中職／3次MVP都在巨蛋 許基宏：老闆要不要處理一下？

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊許基宏。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊許基宏今天2安打、2打點，幫助球隊以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，在台北大巨蛋拿下單場MVP，今年4次單場MVP有3次都在大巨蛋，許基宏聽聞此事笑說：「那是福地喔，看老闆要不要處理一下？」

面對雄鷹新投手鳥松，兄弟打線前2局吞下4K，不過第3局一口氣攻下5分，讓他只投2.2局就提前退場，總教練平野惠一表示：「3局開打前有集合野手，打擊教練有重申一些策略，賽前我們也都有開會，不過第1次對戰的投手，還是非常陌生。」

許基宏首打席被三振後，3局上就敲出二壘打為球隊先馳得點，他說：「好球來就打，他的直球有威力，第1個打席結束後，就有大概想法，設定位置去攻擊，第1分打回來之後，大家比較輕鬆一點，慶幸是我。」

許基宏今年多次在大巨蛋拿下單場MVP，在大巨蛋打擊率2成76雖不如洲際主場的3成01，但敲出3轟是最多，許基宏希望老闆能考慮在大巨蛋多排幾場主場，「超級喜歡在這邊打，大家都是吧，在這邊打大家都很涼快。」

雄鷹隊狀元曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打，站上一壘時，許基宏也跟他說恭喜，「我跟他說『肖年欸袂䆀喔』，他昨天接了我一支安打。」

今天賽前平野惠一曾指出，在球隊出現傷兵時，許基宏能夠支援一、三壘很不容易，許基宏則說：「球隊有狀況，自己有能力，需要我在哪裡就把它守好。」

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 霹靂舞／孫振10日出賽 一文看懂賽事怎麼評分
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

平野惠一 許基宏

延伸閱讀

中職／要避免保送…平野惠一：牛棚狀況不好靠野手

中職／王威晨右手不適缺陣 平野惠一對許基宏很抱歉

中職／李振昌中繼連投3保送 平野盼他不要氣餒

中職／投手單場10四死平野致歉：這種比賽沒有球迷想來看

相關新聞

中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

中信兄弟隊昨天才被台鋼雄鷹隊終止大巨蛋8連勝，今天以火力回擊，第3局猛攻5分讓雄鷹新洋投鳥松提前退場，而先發投手猛登也繳...

中職／3次MVP都在巨蛋 許基宏：老闆要不要處理一下？

中信兄弟隊許基宏今天2安打、2打點，幫助球隊以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，在台北大巨蛋拿下單場MVP，今年4次單場MVP有3次...

中職／要避免保送…平野惠一：牛棚狀況不好靠野手

中信兄弟隊今天先發投手猛登退場時還領先5分，但最終只以8：6險勝台鋼雄鷹隊，總教練平野惠一談牛棚時指出，雖然被打擊率高，...

中職／卡關2場…曾子祐新人年82場達陣百安

聽牌百安後卡關2場，台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打，新人年達陣百安是本土球員第22人，只花...

中職／潘傑楷開轟又敲超前安 獅奪第1900勝

統一獅隊潘傑楷今天開轟又在8局下敲回超前分，幫助球隊以5：3拿下勝利，也是隊史第1900勝，先發投手勝騎士雖無緣拿下勝投...

中職／王威晨右手不適缺陣 平野惠一對許基宏很抱歉

中職中信兄弟王威晨近2場比賽都沒有先發，教頭平野惠一今天表示，王威晨是右手臂不適，本季一直帶傷上陣；另外對於許基宏一壘、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。