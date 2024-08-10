中職／3次MVP都在巨蛋 許基宏：老闆要不要處理一下？

中信兄弟隊許基宏今天2安打、2打點，幫助球隊以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，在台北大巨蛋拿下單場MVP，今年4次單場MVP有3次都在大巨蛋，許基宏聽聞此事笑說：「那是福地喔，看老闆要不要處理一下？」

面對雄鷹新投手鳥松，兄弟打線前2局吞下4K，不過第3局一口氣攻下5分，讓他只投2.2局就提前退場，總教練平野惠一表示：「3局開打前有集合野手，打擊教練有重申一些策略，賽前我們也都有開會，不過第1次對戰的投手，還是非常陌生。」

許基宏首打席被三振後，3局上就敲出二壘打為球隊先馳得點，他說：「好球來就打，他的直球有威力，第1個打席結束後，就有大概想法，設定位置去攻擊，第1分打回來之後，大家比較輕鬆一點，慶幸是我。」

許基宏今年多次在大巨蛋拿下單場MVP，在大巨蛋打擊率2成76雖不如洲際主場的3成01，但敲出3轟是最多，許基宏希望老闆能考慮在大巨蛋多排幾場主場，「超級喜歡在這邊打，大家都是吧，在這邊打大家都很涼快。」

雄鷹隊狀元曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打，站上一壘時，許基宏也跟他說恭喜，「我跟他說『肖年欸袂䆀喔』，他昨天接了我一支安打。」

今天賽前平野惠一曾指出，在球隊出現傷兵時，許基宏能夠支援一、三壘很不容易，許基宏則說：「球隊有狀況，自己有能力，需要我在哪裡就把它守好。」