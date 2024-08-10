快訊

公視爆弊案…員工侵吞社群營收3年「18萬全進口袋」 文化部回應

10月將再漲電價？經部指檢討享優惠電價的「這些產業」 恐將面臨補漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／要避免保送…平野惠一：牛棚狀況不好靠野手

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今天以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，陳子豪3局上敲出1分打點二壘打。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊今天以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，陳子豪3局上敲出1分打點二壘打。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天先發投手猛登退場時還領先5分，但最終只以8：6險勝台鋼雄鷹隊，總教練平野惠一談牛棚時指出，雖然被打擊率高，但更要避免保送、觸身球，期待能更有自信面對對手。

猛登今天先發6局失2分，不過兄弟打線在3局上就攻下5分，6局上又追加2分，7局下雄鷹得1分、8局上兄弟也打回1分，不過8局下呂彥青登板後又丟掉3分，瞬間剩下2分差，9局下吳俊偉雖投出觸身球，但守住局面沒再失分。

談到比賽後段的投手表現，平野惠一說：「就如大家所見，被打的機率比較高，但要避免保送、觸身球這些能自己控制的，賽前都會要求投手要研究對手，上場時能夠有更多自信去面對。」

吳俊偉近2場重回關門位置，平野惠一也期待他找回過去的水準，「像今天這樣守下來，對球隊幫助很大，守備也有幫忙。」

9局下有個出局數是張肇元敲出左外野深遠飛球，而詹子賢在界外區美技滑接成功，平野惠一表示：「要拿下1勝很辛苦，投手的工作也不簡單，當投手狀況不好時，野手要能夠幫忙，反之亦然，能做到後就能有好結果。」

曾頌恩今天在3局下守備時就被換下場，平野惠一解釋，因上半局回壘時與捕手發生衝撞，試跑後還是不舒服，保險起見換下。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 霹靂舞／孫振10日出賽 一文看懂賽事怎麼評分
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

台鋼雄鷹 吳俊偉 平野惠一

延伸閱讀

中職／王威晨右手不適缺陣 平野惠一對許基宏很抱歉

中職／李振昌中繼連投3保送 平野盼他不要氣餒

中職／投手單場10四死平野致歉：這種比賽沒有球迷想來看

中職／二軍晚上開打？平野惠一思考：如何吸引球迷

相關新聞

中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

中信兄弟隊昨天才被台鋼雄鷹隊終止大巨蛋8連勝，今天以火力回擊，第3局猛攻5分讓雄鷹新洋投鳥松提前退場，而先發投手猛登也繳...

中職／3次MVP都在巨蛋 許基宏：老闆要不要處理一下？

中信兄弟隊許基宏今天2安打、2打點，幫助球隊以8：6擊敗台鋼雄鷹隊，在台北大巨蛋拿下單場MVP，今年4次單場MVP有3次...

中職／要避免保送…平野惠一：牛棚狀況不好靠野手

中信兄弟隊今天先發投手猛登退場時還領先5分，但最終只以8：6險勝台鋼雄鷹隊，總教練平野惠一談牛棚時指出，雖然被打擊率高，...

中職／卡關2場…曾子祐新人年82場達陣百安

聽牌百安後卡關2場，台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打，新人年達陣百安是本土球員第22人，只花...

中職／潘傑楷開轟又敲超前安 獅奪第1900勝

統一獅隊潘傑楷今天開轟又在8局下敲回超前分，幫助球隊以5：3拿下勝利，也是隊史第1900勝，先發投手勝騎士雖無緣拿下勝投...

中職／王威晨右手不適缺陣 平野惠一對許基宏很抱歉

中職中信兄弟王威晨近2場比賽都沒有先發，教頭平野惠一今天表示，王威晨是右手臂不適，本季一直帶傷上陣；另外對於許基宏一壘、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。