中職／要避免保送…平野惠一：牛棚狀況不好靠野手

中信兄弟隊今天先發投手猛登退場時還領先5分，但最終只以8：6險勝台鋼雄鷹隊，總教練平野惠一談牛棚時指出，雖然被打擊率高，但更要避免保送、觸身球，期待能更有自信面對對手。

猛登今天先發6局失2分，不過兄弟打線在3局上就攻下5分，6局上又追加2分，7局下雄鷹得1分、8局上兄弟也打回1分，不過8局下呂彥青登板後又丟掉3分，瞬間剩下2分差，9局下吳俊偉雖投出觸身球，但守住局面沒再失分。

談到比賽後段的投手表現，平野惠一說：「就如大家所見，被打的機率比較高，但要避免保送、觸身球這些能自己控制的，賽前都會要求投手要研究對手，上場時能夠有更多自信去面對。」

吳俊偉近2場重回關門位置，平野惠一也期待他找回過去的水準，「像今天這樣守下來，對球隊幫助很大，守備也有幫忙。」

9局下有個出局數是張肇元敲出左外野深遠飛球，而詹子賢在界外區美技滑接成功，平野惠一表示：「要拿下1勝很辛苦，投手的工作也不簡單，當投手狀況不好時，野手要能夠幫忙，反之亦然，能做到後就能有好結果。」

曾頌恩今天在3局下守備時就被換下場，平野惠一解釋，因上半局回壘時與捕手發生衝撞，試跑後還是不舒服，保險起見換下。