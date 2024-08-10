中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

中信兄弟隊昨天才被台鋼雄鷹隊終止大巨蛋8連勝，今天以火力回擊，第3局猛攻5分讓雄鷹新洋投鳥松提前退場，而先發投手猛登也繳出6局失2分的優質先發，但牛棚上場後持續失血，最終只以8：6險勝。

鳥松前2局飆出4K，然而3局上兄弟打線在二壘有人、2出局後猛攻，許基宏、陳子豪、曾頌恩連續3支二壘打，攻下3分，江坤宇再補上1分打點安打，並趁傳上二壘，王政順的二壘打敲回本局第5分，也將鳥松打退場。

猛登則是前4局僅被王博玄敲出1支安打，5局下1出局後又被王博玄敲出三壘安打，才因郭阜林的高飛犧牲打丟掉1分，6局上則是被曾子祐敲出安打後，連投2次四壞保送形成滿壘，又因魔鷹高飛犧牲打掉分，好在靠著守備雙殺幫忙踩住煞車。

曾子祐這支安打是本季第100安，也成為史上第22位新人年達陣百安的本土球員，花費82場、382打席、336打數。

中信兄弟隊猛登。圖／中信兄弟隊提供

猛登以97球投完6局，被敲3支安打，丟掉2分，另有2次三振、2次四壞保送、1次觸身球，拿下本季第8勝，防禦率2.89；初登板的鳥松則是2.2局就被敲7支安打，丟掉5分吞敗，防禦率為16.88。

兄弟雖然在6局上得到2分、8局上攻下1分，不過雄鷹自第5局開始連續得分，8局下面對呂彥青更是靠保送、觸身上壘後，王柏融二壘打、魔鷹滾地推進、吳念庭安打敲回3分，追到只剩2分差，而9局下吳俊偉登板後雖投出觸身球，但沒有再掉分數。