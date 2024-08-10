快訊

宇多田光登小巨蛋！萬人震撼合唱First Love 她為1事哽咽致歉

中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊許基宏。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊許基宏。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊昨天才被台鋼雄鷹隊終止大巨蛋8連勝，今天以火力回擊，第3局猛攻5分讓雄鷹新洋投鳥松提前退場，而先發投手猛登也繳出6局失2分的優質先發，但牛棚上場後持續失血，最終只以8：6險勝。

鳥松前2局飆出4K，然而3局上兄弟打線在二壘有人、2出局後猛攻，許基宏、陳子豪、曾頌恩連續3支二壘打，攻下3分，江坤宇再補上1分打點安打，並趁傳上二壘，王政順的二壘打敲回本局第5分，也將鳥松打退場。

猛登則是前4局僅被王博玄敲出1支安打，5局下1出局後又被王博玄敲出三壘安打，才因郭阜林的高飛犧牲打丟掉1分，6局上則是被曾子祐敲出安打後，連投2次四壞保送形成滿壘，又因魔鷹高飛犧牲打掉分，好在靠著守備雙殺幫忙踩住煞車。

曾子祐這支安打是本季第100安，也成為史上第22位新人年達陣百安的本土球員，花費82場、382打席、336打數。

中信兄弟隊猛登。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊猛登。圖／中信兄弟隊提供

猛登以97球投完6局，被敲3支安打，丟掉2分，另有2次三振、2次四壞保送、1次觸身球，拿下本季第8勝，防禦率2.89；初登板的鳥松則是2.2局就被敲7支安打，丟掉5分吞敗，防禦率為16.88。

兄弟雖然在6局上得到2分、8局上攻下1分，不過雄鷹自第5局開始連續得分，8局下面對呂彥青更是靠保送、觸身上壘後，王柏融二壘打、魔鷹滾地推進、吳念庭安打敲回3分，追到只剩2分差，而9局下吳俊偉登板後雖投出觸身球，但沒有再掉分數。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 跆拳道／po文解釋帶傷不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了
▪ 羽球／最後一舞因傷落敗 小戴感性發文：眼淚不自覺掉下
▪ 霹靂舞／孫振10日出賽 一文看懂賽事怎麼評分
▪ MVP四英大戰約柯奇 美國隊「185秒」逆轉塞爾維亞的秘密
▪ 美國將與法國爭金 追蹤男籃戰績與賽程表
▪ 中華隊1金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

曾子祐 魔鷹

延伸閱讀

中職／卡關2場…曾子祐新人年82場達陣百安

中職／李振昌中繼連投3保送 平野盼他不要氣餒

中職／退化？藍寅倫視批評為正常 正能量找回火燙打擊

中職／連張育成都意外不是安打 曾子祐申訴成功想著1萬元

相關新聞

中職／卡關2場…曾子祐新人年82場達陣百安

聽牌百安後卡關2場，台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打，新人年達陣百安是本土球員第22人，只花...

中職／投手單場10四死平野致歉：這種比賽沒有球迷想來看

中信兄弟隊昨天投手群合計出現10次四死球，總教練平野惠一對進場球迷感到抱歉，也點出李振昌理解自己的課題，也希望他不要氣餒...

影／雄鷹洪總圈粉完被圈粉 安芝儇獻禮：情人節快樂

台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天又展現「圈粉」功力，看到認識的小球迷立刻主動問「需不需要簽名？」而洪總也成為「被圈粉」對象，雄...

中職／兄弟火力打爆鳥松 牛棚讓比賽變險勝

中信兄弟隊昨天才被台鋼雄鷹隊終止大巨蛋8連勝，今天以火力回擊，第3局猛攻5分讓雄鷹新洋投鳥松提前退場，而先發投手猛登也繳...

中職／潘傑楷開轟又敲超前安 獅奪第1900勝

統一獅隊潘傑楷今天開轟又在8局下敲回超前分，幫助球隊以5：3拿下勝利，也是隊史第1900勝，先發投手勝騎士雖無緣拿下勝投...

中職／王威晨右手不適缺陣 平野惠一對許基宏很抱歉

中職中信兄弟王威晨近2場比賽都沒有先發，教頭平野惠一今天表示，王威晨是右手臂不適，本季一直帶傷上陣；另外對於許基宏一壘、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。