中職／潘傑楷開轟又敲超前安 獅奪第1900勝

統一獅隊潘傑楷今天開轟又在8局下敲回超前分，幫助球隊以5：3拿下勝利，也是隊史第1900勝，先發投手勝騎士雖無緣拿下勝投，不過5局失1分、6K的表現依舊有水準。

潘傑楷在4局下球隊0：1落後時，先從魔神樂手中敲出一發陽春砲追平比數，也是個人本季第4轟；8局下獅隊又落後1分，先是蘇智傑敲安追平，下一棒潘傑楷也補上適時安打超前比數，2出局後陳重廷的安打敲回該局第3分。

陳重廷今天4打數3安打、1分打點，在花蓮的2場比賽已敲出6支安打；右打的陳重羽在4局下則敲出一支爭議界外球，球雖然飛出全壘打牆但落在標竿附近，裁判判定界外，獅隊雖然提出挑戰，但最終仍維持原判。

在新莊棒球場的味全龍與富邦悍將隊之戰，打到3局上半因雨暫停，隨後判定比賽無法進行下，形成保留比賽，將移至10月5日17：05，在原場地新莊棒球場進行補賽。