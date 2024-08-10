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中職／卡關2場…曾子祐新人年82場達陣百安

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供

聽牌百安後卡關2場，台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打，新人年達陣百安是本土球員第22人，只花82場達成，展現出超人的成熟度。

一軍的第一年，曾子祐在8月6日敲出本季第99安，但接下來兩戰一共10打席、6打數，沒能敲出安打，今天前2打數也都是出局作收。

直到6局下曾子祐終於從兄弟先發投手猛登手中敲出安打，也是全隊此戰第3支安打，前2支安打都是王博玄敲出，這顆紀念球被回收到休息區時，賴鴻誠還假裝要把球丟向觀眾席，一旁的施子謙立刻笑著拍了拍他。

台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊「鷹狀元」曾子祐今天在6局下敲出生涯第100支安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
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台鋼雄鷹 曾子祐

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