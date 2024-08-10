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中職／「花蓮也是我的家」高國慶引退不忘感謝鄉親支持

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周移師花蓮進行主場賽事，今日賽前於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，對後山球迷的長期支持表達感謝，吸引許多球迷帶著其引退相關商品前來，熱情迎接今年甫卸下球員身分的高國慶。

「綠色坦克」高國慶一出場，隨即受到熱烈鼓掌及尖叫聲歡迎，球迷紛紛舉起手機和相機拍照等，甚至大呼「好帥 !」，讓高國慶充分感受到來自各方球迷的熱情。

高國慶也表示十分期待今天的簽名會，「因為花蓮也是我的家，所以趁這次把握機會以簽名會回饋大家。」近期花蓮天氣悶熱，高國慶也貼心提醒球迷要多補充水分。

大小球迷除了攜帶統一獅周邊及高國慶引退商品外，更製作「謝謝統一獅來花蓮」手幅，表達對統一獅的支持與感激，球團也致贈參與簽名會的球迷「高國慶引退小徽章」以表感謝。

統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供

今日賽前特別播放「高國慶引退影片」，帶領花蓮鄉親一同回顧引退賽的點滴，高國慶說：「剛剛看影片感覺引退賽彷彿在昨天一樣，還是會有情緒湧上心頭，但我已經盡量控制。」他不僅感謝花蓮縣政府大力支持中職前來花蓮比賽，也謝謝球團安排橋段給予機會與花蓮鄉親見面，讓他非常感動。

高國慶說：「我雖然在台東出生，但我父親的兄弟姊妹都在花蓮，每當我回到花蓮比賽，我總感覺這裡就是我的故鄉，感情很濃厚的故鄉。在求學的時候，我也遇到許多花蓮的球員，與他們一起打球的同時，就像是在故鄉打球。」他更感謝統一獅教練團和隊友，「能在這裡打球很幸福。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「球隊長期與花蓮縣政府合作，上半季賽事行程因為地震天災取消，今年八月感謝一切的賽事行程都能如期開打，希望透過職棒賽事舉辦讓花蓮縣民能夠從地震的陰影中走出來，也希望透過中職賽事舉辦讓各地球迷來到花蓮，提振花蓮觀光，而這次也特別安排高國慶引退後，回到花蓮鄉親前面，親自跟大家道聲感謝。」

統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周移師花蓮，今日於場外舉辦「高國慶感謝有你簽名會」，賽前特別播放「高國慶引退影片」回憶點滴。圖／統一獅隊提供
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中職 統一獅 高國慶

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