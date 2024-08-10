中職／王威晨右手不適缺陣 平野惠一對許基宏很抱歉

中職中信兄弟王威晨近2場比賽都沒有先發，教頭平野惠一今天表示，王威晨是右手臂不適，本季一直帶傷上陣；另外對於許基宏一壘、三壘輪流守，平野惠一則想對他說抱歉。

兄弟從昨天開始作客台北大巨蛋，與台鋼雄鷹隊進行3連戰，不過王威晨昨天及今天賽事都沒有被排入先發打序。至於昨天7局下因左小腿抽筋而提早退場的游擊手江坤宇，今天照常先發守游擊、打第6棒，平野惠一直呼，「非常厲害。」

談到王威晨的狀況，平野惠一指出，王威晨的右手臂狀況不是很好，「其實他昨天是非常想要上場的，也是撐到最後、到比賽前才真的不舒服，只好把他換掉。」上半季王威晨才因右手腕傷勢缺陣1個多月，平野惠一指出，「今年他一直帶著傷勢、忍痛上場。」

因為王威晨缺陣，許基宏近期不斷在一壘手、三壘手2個位置兩邊跑，對此平野惠一也對許基宏感到很抱歉，「基宏幫大家Cover守備位置，每天不同位置其實身心會非常疲勞的，不過球隊需要他去哪邊就去哪，都有很好的支援，貢獻很大，他應該也滿疲勞的。」