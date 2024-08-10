中職／投手單場10四死平野致歉：這種比賽沒有球迷想來看

中信兄弟隊昨天投手群合計出現10次四死球，總教練平野惠一對進場球迷感到抱歉，也點出李振昌理解自己的課題，也希望他不要氣餒，示範狀況不好時如何站起來給學弟們看。

「昨天那樣的比賽，沒有球迷想來看。」談及昨天以2：7輸給台鋼雄鷹隊，中斷在大巨蛋的8連勝，平野惠一也對球迷感到抱歉。

兄弟先發投手艾士特投6局雖只有1次四壞，但出現3次觸身球，而牛棚合計投出6次四壞，李振昌就出現連續3次四壞而送分，這是他中職生涯首次出現。

平野惠一表示，李振昌知道自己的課題，必須想辦法解決，連續保送對投手來說是不好的結果，「他是有經驗老將，影響力不只場上，一言一行都會影響年輕球員，希望他不要氣餒，馬上站起來，讓學弟知道狀況不好要怎麼辦。」

最後一任投手陳柏均雖然沒有失分，但也投出2次四壞，平野惠一指出，內容沒有很好，而且也在場上多次露出不滿意的情緒，「多到我都想問他，你要做幾次？」平野表示，陳柏均的撲克臉是他的強項，比賽時不會畏懼，但也還需要更多經驗。

平野惠一指出，中繼投手沒有失投的空間，這點無論是自己或是投手教練王建民，都不斷提醒球員，結果才剛說完，前天王凱程就有失投球被打，「昨天我叫凱程過來，結果他轉身溜走。」平野惠一笑說：「他一定知道我要說什麼。」