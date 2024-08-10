中職／李振昌中繼連投3保送 平野盼他不要氣餒

中職中信兄弟投手李振昌昨天中繼登板，被敲安打又連投3次保送，兄弟總教練平野惠一今天表示，確實昨天結果並不好，但也強調李振昌是球隊的老大哥，希望他不要氣餒。

兄弟昨天與台鋼雄鷹交手，在僅落後1分時，7局下李振昌登板中繼，被郭永維敲安打後雖然解決王博玄，不過之後又連投3次保送退場，投0.1局掉4分。平野惠一今天表示，「昨天連續3次保送，對中繼投手來說確實是比較不好的結果，但他知道自己的課題是什麼，會去找解決方法。」

不過平野惠一強調，37歲的李振昌是很有經驗的老將，身為老大哥影響力不只是在場上，還有在場下、賽前練習，一舉一動都會影響到年輕選手，是投手群的領袖，「希望他不要氣餒，跌倒後馬上站起來。」

另一名兄弟牛棚投手陳柏均在7月16日對富邦悍將戴培峰連投3顆頭部近身球、引發板凳清空後，8月7日再重返一軍出賽，目前連2場登板、投3局都沒有失分。昨天陳柏均雖然被敲1支安打，再投2次保送，不過用三振及雙殺化解滿壘危機。

平野惠一今天指出，陳柏均昨天的投球內容沒有很好，「但看到他有不甘心的情緒，不只一次遮住臉。」平野惠一強調，陳柏均還需要更多經驗，技術部分可以更成長，「不過做得很好的一點是他不會展現出很害怕的表情，不管如何姿態是合格的，表情、眼神都很犀利。」