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中職／二軍晚上開打？平野惠一思考：如何吸引球迷
中華職棒今天拋出「二軍避開酷暑時段開打」的議題，中信兄弟隊總教練平野惠一認為，為選手身體著想是重要的事情，但也進一步想到，「晚上開打的話，要如何吸引球迷進場？」
今年因天氣太過炎熱，二軍下午開打要面對最炎熱時段成為話題，中職會長蔡其昌在個人社群透露已開始討論此事，聯盟目前朝向調整避開酷暑時段，確切調整時間還在研議中，確認方案後會提交領隊會議討論。
平野惠一去年作為農場野手發展總監，也長時間待在二軍，他表示確實有聽到想要改時間的提案，甚至也有人提出可以調整季節，「因為真的很熱，大家曬得很黑，去年我也有提出一些防中暑的措施。」
平野惠一也理解，二軍若要改到晚上舉行，照明的經費是一筆不小開銷，「這樣的狀況下，希望觀眾能夠多多進場看比賽，解決炎熱的問題以外，也要思考如何吸引球迷。」
平野惠一指出，比賽中選手中暑的事情時有所聞，確實對選手來說是嚴酷的比賽環境，但也因此期待二軍也能有更多人氣，球迷願意去看看潛力新秀們。
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