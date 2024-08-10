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中職／二軍改晚上打？洪總曾提建議：過去球團無共識

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中再次呼籲將二軍賽事改到晚上開打。 聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊總教練洪一中再次呼籲將二軍賽事改到晚上開打。 聯合報系資料照

中華職棒會長蔡其昌今天拋出調整二軍開打時間議題，傾向避開天氣最熱的中午時段，台鋼雄鷹隊總教練洪一中表示，從Lamigo執教時期就一直呼籲此事，只不過當時球團未能取得共識。

今年因天氣太過炎熱，二軍下午開打要面對最炎熱時段成為話題，蔡其昌也在個人社群透露開始討論此事，聯盟目前朝向調整避開酷暑時段，確保隊職員與聯盟工作同仁的運動安全。

聯盟對此指出，有二軍教練提議上午9點開打，許多教練球員則是認為，必須4、5點就起來準備搭車與相關熱身工作，覺得有難度，因此不選擇上午方案。至於確切調整時間，目前仍在研議中，確認方案後將會提交領隊會議上進行討論。

洪一中聽聞聯盟在討論調整二軍開打時間時表示，目前能夠改動就兩個方式，一是早上9點開打，二是晚上開燈打，開燈會增加經費需求，9點打也並非不可能，「過去我去亞利桑那受訓，早上6點到，球員5點多就已經先到在熱身了，9點打遇到熱的時段也才2小時。」

洪總回憶過去在二軍幫忙打擊練習時，自己也曾打到中暑，甚至光曬太陽就曬到耳朵脫皮，從在Lamigo桃猿隊執教時，就不斷呼籲，後來到富邦悍將隊時也重提此事，當時悍將雖然贊成改至晚上，但就支付開燈費用上，各球團無法取得共識。

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Lamigo桃猿 台鋼雄鷹 洪一中

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