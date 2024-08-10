中職／退化？藍寅倫視批評為正常 正能量找回火燙打擊

台鋼雄鷹隊目前打擊率前3名是吳念庭、魔鷹、曾子祐，第4名是上半季曾被球迷批評「退化」的藍寅倫，從開季的低潮到現在打出打擊率2成78的表現，藍寅倫表示，自己認為被罵是正常，也會將批評化為動力。

藍寅倫5月初打擊率一度掉到2成13，但5月下旬開始逐步上揚，加上7月中開始一波連續敲安，讓他重新展現打擊能力，昨晚也以代打之姿敲出2分打點安打。

「沒有做很多改變，讓自己心態更正面一點。」藍寅倫表示，感受到年紀的差異，自己的身體已經力不從心，「想要做到100%但身體只給你70%、80%。」必須要找到方式適應這樣的身體，「自己還在學習，用現有的東西、能力去做好事情。」

而身體上的差異，藍寅倫指出，主要是揮棒速度、力量跟年輕時有差，「要回到顛峰是不可能，只能靠自己找方法。」他也曾向胡金龍、陳鏞基、林智勝等前輩們請益，「但每個人調整方式不一樣，只能從中學習，去拿捏如何調整。」

轉戰雄鷹隊後，藍寅倫因過去資歷被寄予扛起打線的期待，但開季卻時表現不盡理想，雖然遭到球迷批評，但藍寅倫說：「我覺得這很正常，被罵就被罵，職業球員要拿得起放得下。」

藍寅倫指出，上場比賽，教練、球迷對你都會有期許，「但打不好、守備有失誤，被罵很合理，我也接受責備，難道打不好還要說沒關係嗎？自己怎麼把批評變成動力，比較重要。」