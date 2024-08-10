中職／張肇元被改判妨礙守備 洪一中不滿指規則須討論

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊今天贏球，但7局下發生張肇元被判妨礙守備小插曲，總教練洪一中賽後說，主審指張肇元跑壘有1隻腳在線內，他認為須開總教練會議討論相關規則。

雄鷹晚間在台北大巨蛋賽事，7局下郭永維敲安打後，出現4次保送擠回2分，吳念庭、藍寅倫敲出安打再得3分，接著張肇元擊出三壘滾地球，三壘手傳球打到張肇元，本來有機會再得分；中信兄弟隊提出重播輔助判決後，改判張肇元妨礙守備出局，跑者回一、三壘，雄鷹少得2分。

不滿這個改判的洪一中賽後說，主審當下是解釋張肇元跑壘時有1隻腳跑在線內，「我想全世界只有台灣這樣」，棒球不像女壘壘包有延長，一定多多少少會踩到，大家一定是去盯著壘包，「誰會盯著線。」

他說，這樣判他沒話講，畢竟今年總教練會議確實有決議2隻腳都要跑在外面，「但壘包在線內啊！」這個規定是要避免跑者刻意衝撞防守者，要再開總教練會議討論，並把跑在線內、外的判定交給裁判。

此外，洪一中表示，現在裁判有點不想惹麻煩、擔責任，「只要有爭議就交給小房間（技術委員），裁判就不用作為了？」這樣裁判只要判好壞球就好了，有點失去原本棒球的味道。

雄鷹最終以7比2擊敗兄弟，中止大巨蛋出賽的6連敗，也中斷兄弟大巨蛋8連勝。