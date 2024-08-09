中職／雄鷹6次「北伐」終贏球 吳念庭得點圈敲安說金句
台鋼雄鷹隊在台北大巨蛋的6連敗今天中止，而且專為大巨蛋設計的「北伐鋼甲」穿到第6次才終於贏球，拿下勝投的哈瑪星說：「這是我最喜歡的球衣之一。」
雄鷹隊今天以7：2擊敗中信兄弟隊，中止對手在大巨蛋的8連勝，也終結雄鷹從6月22日開始穿上「北伐鋼甲」就輸球的噩運，總教練洪一中說：「我們穿這件球衣第一次贏球，希望它繼續順下去。」
哈瑪星賽前不知這件球衣的「噩運」，但依舊繳出6.2局失1分的優質先發，幫助球隊拿下勝利，他說：「能夠對排名第一的球隊拿下勝利是好事，在大巨蛋投球很舒服，一開始很多球路都掌握的好，最後有點被對手纏鬥影響到。」
吳念庭則是單場2安打、3打點演出，3局下的適時一擊敲回2分打點，7局下的1分打點安打也參與了球隊5分大局，吳念庭表示：「艾士特的滑球比想像的犀利，第1個打席被三振後，有得點圈打擊的機會，有打回來真的是太好了。」以中文說出過去日職時期的「真是太好了」金句。
球衣穿了6次才「北伐」成功，吳念庭也有注意到，「我之前來開球就是穿這件，今天有開胡了，這件衣服很好看。」
吳念庭近期連4場敲出雙安以上，擺脫先前的小低潮，他表示，外界一直關注自己的長打何時出爐，確實也感到壓力，「（8月3日）首轟出來後就比較放鬆，8月打得好像比較有起色。」
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