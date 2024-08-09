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中職／妨礙守備判決讓洪總氣噗噗：從三壘傳耶…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹隊吳念庭3局下擊出2分打點二壘安打，幫助二壘跑者王柏融與一壘跑者魔鷹（右）回本壘得分。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹隊吳念庭3局下擊出2分打點二壘安打，幫助二壘跑者王柏融與一壘跑者魔鷹（右）回本壘得分。記者蘇健忠／攝影

台鋼雄鷹隊今天雖然以7：2擊敗中信兄弟隊，終結在台北大巨蛋的6連敗，也打斷兄弟的巨蛋8連勝，不過賽後談及張肇元跑壘被判妨礙守備，總教練洪一中仍然很生氣，「這是我打棒球30幾年來，裁判最沒作為的時候。」

雄鷹隊在7局下猛攻5分，然而張肇元敲出三壘滾地後衝向一壘，結果在一壘前被球打到，雖然踩到壘包仍在兄弟挑戰後，改判為妨礙守備出局，洪一中當下上場抗議，但沒有爭執太久就退場。

贏球後洪總透露抗議緣由，「裁判是說有一腳踩在線內，確實這是在總教練會議的決議，有一腳踩到就不行，這我們是沒立場說什麼，但球是從三壘傳過來，不是從本壘。」

洪總也解釋，張肇元為了踩壘包，最後勢必要踩到線內，「棒球不是像女壘，一壘外面還有一個壘包，壘包就在線內，最後一定是要踩進去的。」

洪總坦言，這點也沒辦法說判決有錯，但希望未來總教練會議可以再討論此點，將跑在線內線外的判定交給裁判，「這個規定是要避免刻意衝撞防守者。」

洪總直言，目前挑戰的範圍擴大後，裁判需要承擔的責任變少了，「有爭議就交給後面小房間，那場上要4個裁判幹嘛？」洪總希望能重新賦予裁判更多判決的權利，「現在這樣就失去棒球的味道，很多還是應該要交給裁判。」

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台鋼雄鷹 棒球 洪一中

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