中職／妨礙守備判決讓洪總氣噗噗：從三壘傳耶…

台鋼雄鷹隊今天雖然以7：2擊敗中信兄弟隊，終結在台北大巨蛋的6連敗，也打斷兄弟的巨蛋8連勝，不過賽後談及張肇元跑壘被判妨礙守備，總教練洪一中仍然很生氣，「這是我打棒球30幾年來，裁判最沒作為的時候。」

雄鷹隊在7局下猛攻5分，然而張肇元敲出三壘滾地後衝向一壘，結果在一壘前被球打到，雖然踩到壘包仍在兄弟挑戰後，改判為妨礙守備出局，洪一中當下上場抗議，但沒有爭執太久就退場。

贏球後洪總透露抗議緣由，「裁判是說有一腳踩在線內，確實這是在總教練會議的決議，有一腳踩到就不行，這我們是沒立場說什麼，但球是從三壘傳過來，不是從本壘。」

洪總也解釋，張肇元為了踩壘包，最後勢必要踩到線內，「棒球不是像女壘，一壘外面還有一個壘包，壘包就在線內，最後一定是要踩進去的。」

洪總坦言，這點也沒辦法說判決有錯，但希望未來總教練會議可以再討論此點，將跑在線內線外的判定交給裁判，「這個規定是要避免刻意衝撞防守者。」

洪總直言，目前挑戰的範圍擴大後，裁判需要承擔的責任變少了，「有爭議就交給後面小房間，那場上要4個裁判幹嘛？」洪總希望能重新賦予裁判更多判決的權利，「現在這樣就失去棒球的味道，很多還是應該要交給裁判。」